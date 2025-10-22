In Viale della Primavera a Centocelle scempio di un rifacimento stradale

Viale della Primavera riasfaltata “a regola d’arte” meno di un anno fa, è stata letteralmente massacrata per il rifacimento della rete di distribuzione del gas ad opera della Soc. di servizio ITALGAS.

È l’ennesimo sperpero di denaro pubblico ascrivibile alla superficialità e al non confronto tra le istituzioni comunali/municipali quando si devono fare lavori importanti e indispensabili come è appunto il rifacimento programmato della rete di distribuzione.

Eppure basterebbe una semplice comunicazione alle società di pubblici servizi nella quale si comunichi loro il rifacimento di una sede stradale e che, per un certo numero di anni non saranno autorizzate riaperture, salvo ovviamente per guasti ed interventi urgenti.

Adesso pur prevedendo una richiusura delle tracce con la massima accortezza, viale della Primavera perderà, senza se e senza ma, quell’appellativo di strada rifatta “a regola d’arte e per durare anni” tanto caro alla giunta Gualtieri.

Un lavoro a regola d’arte è quello fatto un anno fa. E lo si evince molto bene dalle fotografie allegate.

Per il futuro non ci resta che sperare in una maggiore accortezza da parte degli uffici chiamati ad autorizzare interventi di questo tipo.

