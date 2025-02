In viale delle Gardenie, intervento ancora non possibile

Recentemente abbiamo potuto portare all’attenzione della commissione LL.PP. del V Municipio, dove oltre i commissari e l’Ing. I. De Angelis, responsabile della vigilanza e della manutenzione stradale, eravamo presenti in audizione anche noi per riportare i gravi problemi, segnalatici dai nostri lettori, che riguardano lo stato del manto stradale di alcune importanti strade del nostro Municipio.

Abbiamo segnalato alcune strade che, nonostante essere state oggetto di circostanziate Mozioni approvate all’unanimità sia in Commissione che successivamente in Aula consiliare non sembrano essere state inserite nella programmazione tra quelle su cui intervenire.

La Giunta capitolina Gualtieri ha disposto un finanziamento extra per strade e marciapiedi di circa 4,7 milioni di euro. Certamente pochi per sistemare qualche centinaio di chilometri tra strade e marciapiedi, ma proprio per questo ritenevamo e riteniamo giusto che le strade e marciapiedi su cui intervenire scaturissero da verifiche oggettive e valutazioni anche con l’indispensabile supporto della Polizia Locale.

Cose che, come in via V. Cesati, non sembrerebbero esserci state. C’era una depressione del manto stradale in prossimità di largo G. Cocconi, ha riferito l’Ing. De Angelis, cosa che ovviamente non ha convinto nessuno, visto che la strada in questione è stata rifatta per l’intero tratto che va da via Tor de Schiavi a via dei Ciclamini.

Al contrario avendo sollevato il problema di viale delle Gardenie, poco più di 200 metri percorsi da ben 6 linee di bus, ci è stato detto che trattandosi di una strada privata, seppur con un fondo ammalorato e pericoloso come pochi e su cui la polizia locale è costretta ad intervenire quasi tutti i giorni, anche per la mancanza di una idonea segnaletica all’incrocio con via dei Lauri, non era possibile intervenire.

Ovviamente abbiamo fatto le opportune ricerche e accertato che il Comune di Roma non ha ancora inspiegabilmente preso in carico la strada, ma che comunque questa ha la manutenzione sul lotto A.

Ma ci chiediamo, se la programmazione degli interventi non nasce né dal programma della Giunta approvato dal Consiglio, né dalle proposte di commissione adottate con mozioni e approvate dall’aula, da quale cilindro esce fuori?

Piazzale delle Gardenie DIP-SIMU G.V. SPQR 00172 VBL10705 2^

*Viale delle Gardenie* A M. *SPA* 00172 VBL10705 2^

