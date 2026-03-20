Inaugurato l’Expo Village della Maratona di Roma

Roma accende i riflettori sulla sua maratona e lo fa nel cuore più iconico della città. Al Circo Massimo ha aperto i battenti questa mattina l’Expo Village dell’Acea Run Rome The Marathon, dando ufficialmente il via al lungo weekend dedicato alla corsa che culminerà domenica 22 marzo con numeri da record: 36mila atleti al via e oltre 120mila presenze complessive tra appassionati, turisti e accompagnatori.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, insieme ai protagonisti dell’organizzazione e ai partner dell’evento, tra cui i rappresentanti di Infront Italy, Italia Marathon Club, Acea e Joma Sport.

Per la prima volta il villaggio della maratona trova casa al Circo Massimo, trasformato per l’occasione in un grande spazio aperto dedicato allo sport e alla socialità.

Stand, incontri, attività per tutte le età e la possibilità di ritirare i pettorali accompagnano il pubblico in un percorso che racconta l’anima internazionale della corsa capitolina. Oggi l’area resterà aperta fino alle 20, mentre sabato e domenica sarà accessibile dalle 9 alle 18.

Domenica, poi, sarà il momento clou: i runner attraverseranno Roma per i classici 42 chilometri, lungo un tracciato che si snoda tra monumenti e scorci tra i più suggestivi al mondo. Una gara che è ormai diventata una tradizione per la Capitale, ma anche un simbolo di partecipazione e condivisione.

«Roma vivrà una grande festa dello sport – ha sottolineato il sindaco Gualtieri – in un contesto unico al mondo. È un evento che unisce competizione, sostenibilità e valori universali come la pace e la convivenza tra i popoli, che lo sport riesce a trasmettere in modo autentico».

Sulla stessa linea l’assessore Onorato, che ha evidenziato la crescita esponenziale della manifestazione: «Siamo passati dagli 8mila iscritti del 2021 ai 36mila di quest’anno. Il villaggio al Circo Massimo è uno spazio aperto a tutti, vissuto già da turisti, famiglie e cittadini. È una festa democratica che genera anche un impatto economico enorme: oltre 120 milioni di euro per la città».

Numeri che confermano come la maratona non sia più soltanto una competizione sportiva, ma un evento capace di trasformare Roma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove sport, turismo e cultura si incontrano.

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