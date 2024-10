Inaugurato lo studio di trasmissione di “Web Radio Le Torri”

Inaugurato ieri mattina 17 ottobre 2024, nei locali di via Casilina 1665 a Roma, lo studio di trasmissione di “Web Radio Le Torri”, l’emittente radiofonica del VI Municipio di Roma Capitale.

Fortemente voluta dall’Amministrazione del VI Municipio per sensibilizzare i cittadini di tutte le età sulle attività e sulle iniziative che saranno promosse sul territorio, Web Radio Le Torri trasmette solo attraverso il web, si può ascoltare cliccando sul link https://webradioletorri1.wordpress.com/ oppure con le app iOS e Android.

La realizzazione e la gestione del progetto sono state affidate a New Sound Level srl, editrice dell’emittente radiofonica romana Radio Roma Sound. L’iniziativa prevede, oltre all’attività di produzione e messa in onda dei programmi, anche una scuola di formazione radiofonica, attraverso la quale i cittadini, in particolare ragazze e ragazzi delle scuole, potranno avere un primo approccio al mezzo radiofonico e conoscerne le tante opportunità lavorative che il settore offre. In questo senso, ci sarà anche la possibilità di avviare un percorso formativo nel mondo delle radio FM, con l’eventuale inserimento nella struttura di Radio Roma Sound 90fm.

La programmazione di Web Radio Le Torri, terminate le prove tecniche di questi giorni, prenderà il via ufficialmente il prossimo 4 novembre. Nel palinsesto in continua evoluzione, oltre ai programmi sportivi, d’informazione ed intrattenimento, spicca il format in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, “Dedicato a voi – il municipio risponde alle tue domande”: un ‘filo diretto’ con la comunità locale, all’interno del quale saranno realizzate interviste, con domande rivolte dagli ascoltatori al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri del VI Municipio.

Nicola Franco, presidente VI municipio ha affermato:

“Web Radio Le Torri è un progetto innovativo perché siamo l’unico municipio ad aver pensato ad una radio web pubblica affidata, attraverso un bando, ad un’emittente radiofonica di grande rilevanza per la nostra città. Ringrazio Radio Roma Sound che ha capito l’importanza sociale della nostra iniziativa. La radio è rivolta a tutte le realtà del nostro territorio, a cominciare dalle scuole, passando per le associazioni anche quelle sportive, senza dimenticare le comunità straniere che vivono qui. Abbiamo l’ambizione di sviluppare in futuro anche un giornale radio in una lingua diversa da quella italiana e di trasmettere celebrazioni o funzioni religiose di altre tradizioni, in nome della integrazione e dell’inclusione che noi tutti qui vogliamo davvero. La cosa importante, e forse anche lo scopo principale della nostra Web Radio, è offrire la possibilità ai giovani di scoprire le proprie doti giornalistiche e di fare della radio anche un vero proprio lavoro in futuro. Ci piace l’idea che uno dei nostri ragazzi possa diventare fonico, trasformarsi in un radiocronista o in una delle tante figure che caratterizzando il mondo dell’emittente radiofonica. Web Radio Le Torri è un’opportunità che vogliamo regalare ai giovani del VI municipio che, purtroppo, è anche un territorio con un tasso di criminalità molto alto. NO ai guadagni facili offerti della criminalità, SI a una prospettiva di lavoro vera”.

Nicola Caprera, editore Radio Roma Sound, ha detto

“Sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito al progetto Web Radio Le Torri, che non veste solo l’abito di webradio, ma rappresenta una vera e propria palestra per tutti quei giovani che vorranno avvicinarsi al nostro mondo. Non sono nato in questo territorio, ma ci sono cresciuto e ho provato e subìto la rabbia, ma non il destino, dei tanti giovani che vivono in posti come questi. Persone che si sentono penalizzate e inferiori, che credono di avere meno possibilità degli altri, magari anche di un amico che, però, abita dall’altra parte di Roma. Io la mia rabbia non l’ho mai trasformata in violenza, ma ho cambiato il mio destino, utilizzando il rancore per fare qualcosa di buono nella vita. E alla fine ci sono riuscito con Radio Roma Sound e Web Radio Le Torri. Mi piacerebbe che la mia esperienza diventasse testimonianza e prova di come uscire da situazioni di difficoltà e privazione. E soprattutto vorrei trasmettere questo messaggio: se hai un sogno, credici, perché chiunque di noi lo può realizzare. E cominciamo proprio con Web Radio Le Torri a dare a tutti un’opportunità”.

All’inaugurazione hanno partecipato in rappresentanza di tutte le scuole del municipio VI, le studentesse e gli studenti delle classi seconda e terza media Istituto Comprensivo Marelli che hanno visitato lo studio e hanno iniziato a conoscere da vicino Web Radio Le Torri

