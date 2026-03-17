Incidente sul set per Marco Giallini: frattura del femore ad Aosta

Paura per Marco Giallini. L’attore romano si è infortunato questa mattina ad Aosta, dove si trovava per le riprese della settima stagione della fiction Rocco Schiavone.

La caduta in centro

L’incidente è avvenuto in piazza Piazza Chanoux, poco dopo che l’attore era uscito dall’hotel in cui soggiornava. Secondo le prime informazioni, Giallini sarebbe caduto riportando un serio infortunio a una gamba.

Ricovero e intervento

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Ospedale Parini, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura del femore.

Riprese sospese

A seguito dell’incidente, le riprese della serie sono state temporaneamente interrotte. Al momento non è ancora chiaro quando il set potrà ripartire.

La produzione resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’attore, volto amatissimo dal pubblico proprio grazie al personaggio del vicequestore Schiavone.

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