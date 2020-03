Incontri cinematografici di marzo alla Biblioteca Quarticciolo

Nel mese di marzo 2020 la biblioteca Quarticciolo (Via Castellaneta, 10 – tel. 0645460706) propone la visione di alcune opere che trattano il tema del razzismo, in particolare negli Stati Uniti.

Il 21 marzo infatti si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e la biblioteca vuole invitare ad una riflessione su questo tema attraverso dei film che, pur ambientati in un altro Paese o in tempi lontani dai nostri, conservano intatta la loro capacità di suscitare varie emozioni, tra cui una giusta indignazione.