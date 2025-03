Incontro con l’Assessore Patanè per fare il punto sulla mobilità nel V Municipio

Ieri 28 marzo 2025 alle ore 18,20 il Presidente del V Municipio Caliste e la sua Vice, Assessore alla Mobilità Lostia hanno ricevuto alla Casa della Cultura di Villa De Sanctis l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma On.le Patanè, il quale dopo i convenevoli di rito ha iniziato a trattare gli argomenti programmati per l’incontro e precisamente:

1- Vallo del Pigneto;

2- Tramvia Cinecittà/Ponte Mammolo;

3- Tramvia Termini/Giardinetti/Tor Vergata;

4- Parcheggio Via Teano;

5- Nuovi Depositi tramviari.

L’argomento su cui si è soffermato più a lungo è stato il primo (Vallo del Pigneto) in quanto nella sala – molto affollata – vi era una notevole presenza di cittadini del Pigneto a cui l’Assessore ha illustrato i lavori che RFI sta eseguendo, una prima parte dei quali dovranno essere ultimati entro il primo semestre del 2026. Questi lavori permetteranno ai passeggeri della Metro C di usufruire dei treni per l’Aeroporto di FCO che per quelli per Orte, passanti per la Stazione Tiburtina.

La seconda parte che comprende anche la piastra di copertura del Vallo ferroviario dovrebbe essere ultimata entro l’anno 2029; mentre, a seguito della imminente demolizione del ponticello che collega le due parti del Quartiere – che ha sollevato un ginepraio di proteste da parte degli abitanti – i Tecnici di RFI, presenti in sala, hanno rassicurato i partecipanti all’incontro che entro i primi giorni del mese di Aprile sarà realizzata, in concomitanza con la demolizione, una idonea passerella che rimetterà in comunicazione le due parti del Quartiere in parola.

Per il 2° punto all’O.d.g (Tramvia Cinecittà/Ponte Mammolo) l’Assessore ha comunicato che i lavori di esecuzione della nuova strada ferrata sono iniziati e procedono speditamente in quanto la loro ultimazione è prevista, in virtù del finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR, entro il 30 giugno 2026.

Per quanto riguarda il 3° punto all’O.d.g. (Tramvia Termini/Giardinetti/Tor Vergata) Patanè ha ricordato che, a seguito del diniego manifestato dal Rettorato dell’Università di Tor Vergata di far transitare il prolungamento della tramvia nel territorio di loro proprietà, si è stati costretti a modificare il progetto con la realizzazione di una variante che ha bisogno di un nuovo esame ed approvazione da parte di una nuova Conferenza dei Servizi decisoria e per la qual cosa, la normativa, concede 6 mesi di tempo.

Per quanto concerne il Parcheggio di Via Teano, opera attesa da anni sia a servizio dell’omonima fermata della Metro C che per gli abitanti del Quartiere e per la Sede del V Municipio, l’iter esecutivo è a buon punto per la sua realizzazione.

Infine per i nuovi Depositi tramviari l’assessore ha comunicato che entro il 30 Giugno 2026 sarà realizzato il Deposito di Via Severini (dietro il Centro Carni) a servizio della nuova tramvia di Viale P. Togliatti mentre è ancora prematuro il destino dei Depositi di Centocelle.

A trattazione conclusa dei vari argomenti all’O.d.g. l’Assessora Lostia ha concesso la parola ad una venticinquina di partecipanti all’incontro che si erano prenotati ad esporre le loro richieste di chiarimenti nonché le loro proposte. La maggior parte degli interventi hanno riguardato le opere in corso sul Vallo del Pigneto da parte di RFI.

Tra i vari interventi c’è stato quello del Geom. Luigi Guerrini, a nome del C.d.Q. “Centocelle Storica”, che ha esordito manifestando il compiacimento del suo Comitato per la realizzazione della tramvia lungo il Viale P.Togliatti che servirà l’intero Quartiere con ben 9 fermate (dalla Via Prenestina a Via Casilina) e che tale infrastruttura si va ad aggiungere alle 18 linee Bus (quasi tutti elettrici) ed ai 3 tram (5-14 e 19) che servono l’intero Quartiere. Per il tram 19 ha esortato l’Assessore a ripristinare il Capolinea di Piazza Risorgimento in quanto ora è stato attestato a Valle Giulia. Ha poi espresso la piena consapevolezza del suo Comitato per quanto sia importante per tutto il territorio ubicato ad EST/SUD/EST della Città la realizzazione della Stazione FF.S. del Pigneto antistante l’omonima stazione della Metro C. Dopo aver espresso analogo compiacimento per la prossima realizzazione del Parcheggio di Via Teano ha manifestato delle perplessità sulla futura realizzazione della nuova “strada ferrata” lungo la Via Casilina ricordando le varie criticità esistenti nel tratto tra la fermata S. Elena/Ponte Casilino ed il Capolinea Laziali/Termini. Oltre a ciò ha altresì ricordato che in occasione di un altro incontro ove era presente il Presidente della Commissione Mobilità Zannola a cui fu consegnata una memoria scritta con allegato studio progettuale per far modificare l’attuale progetto che prevede un groviglio di binari ubicati in asse della Via Tor de’ Schiavi per accedere e/o uscire dai rispettivi Depositi; ricordando altresì una presenza ultraquarantennale di tronchini o aste di manovra sempre in asse di detta strada che deturpano ed offendono gli abitanti del Quartiere in quanto ne è l’ingresso principale e storico dello stesso. Infine ha rappresentato e proposto che la nuova linea tramviaria, se sarà realizzata, volti per la Circonvallazione Casilina allo scopo di potersi servire delle fermate FFS e Metro C del Pigneto.

A conclusione dei vari interventi dei partecipanti che ne hanno fatto richiesta ha ripreso la parola l’Assessore Patanè che ha fornito chiarimenti e delucidazioni un pò a tutti ed in particolare al rappresentante del C.d.Q. “Centocelle Storica” Geom. Luigi Guerrini al quale ha assicurato un suo intervento sulla richiesta modifica del progetto, mentre ha confessato di aver ricevuto altre valutazioni non positive su quell’opera che lui stesso condivide e che sarebbe disponibile ad accogliere – modificando il progetto – qualora gli pervenisse una deliberazione/determinazione in tal senso da parte dei Municipi interessati, ma se ciò non avvenisse l’iter tracciato si concluderà con la realizzazione dell’infrastruttura così come progettata.

A questo punto l’incontro viene chiuso dall’Assessora Lostia alle ore 20,25, con la promessa di ripeterlo entro il mese di Aprile per gli aggiornamenti del caso.

Resoconto redatto dal Geom. Luigi Guerrini componente del CdQ Centocelle Storica

