Incontro con Martina Campi, Ksenja Laginja, Teodora Mastrototaro al Pentatonic

Domenica 26 gennaio 2025, dalle 16,30 alle 18,30, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina:

L’incontro con Martina Campi, Ksenja Laginja, Teodora Mastrototaro e presentazione del libro Bestie – femminile animale, Edizioni Vita Activa Nuova 2023 di V. Bianchi Mian, M. Campi, K. Laginja, T. Mastrototaro, S. Rosa.

Interventi musicali di Claudio Ferrari. In conversazione con le autrici: Alexandra Zambà e Anna Maria Curci.

Martina Campi è autrice e performer; co-fondatrice del progetto di ricerca e sperimentazione Memorie dal SottoSuono – The poetry music experience; co-ideatrice del format formula_truepoetry.

Ha fatto parte, fino al 2023, di Bologna in Lettere. Tra le pubblicazioni: Se le avventure fossero giorni (Howphelia 2021), ( ) Partitura su riga bianca (Arcipelago itaca, 2020), La saggezza dei corpi (L’arcolaio, 2016).

Ksenja Laginja alterna alla sua attività letteraria e pubblicitaria una ricerca sull’illustrazione legata al mondo del Fantastico. Tra le pubblicazioni: Praticare la notte (Ladolfi Editore, 2015), Ventitré modi per sopravvivere (Kipple Officina Libraria, 2021) e Cielo Cadmio (Kipple Officina Libraria, 2022).

Teodora Mastrototaro, poetessa, drammaturga di testi teatrali, attivista per i diritti animali.

La sua ultima pubblicazione di poesia antispecista è Il Piano Finale (che affronta il tema del grattacielo dei maiali in Cina, un allevamento verticale di 26 piani), pubblicata sulla rivista di critica antispecista Liberazioni.

Da aprile 2024 sta portando in scena il suo monologo teatrale Il Riflusso – dalle reali testimonianze dei laboratori dei mattatoi.

Claudio Ferrari è un musicista d’avanguardia che da più di trent’anni si occupa di sperimentazione in ambito elettronico.

La sua ricerca esplora i territori della manipolazione sonora tra improvvisazione, field recording e utilizzo di strumenti inusuali, occupandosi anche di sintesi granulare.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

