Incontro del Comitato di Quartiere con Patanè per la Tranvia Termini/Tor Vergata

Nel Teatro della scuola F. Cecconi gremita come non mai, nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre 2025 ha avuto luogo l’incontro dei cittadini di Centocelle con gli On.li Svetlana Celli presidente del consiglio comunale, Antonio Stampete presidente della commissione LL.PP. capitolina e Eugenio Patanè assessore capitolino alla mobilità.

Per il municipio V erano presenti la Vice Presidente Maura Lostia, l’assessore Sergio Scalia e i consiglieri municipali Antinozzi e Pietrosanti.

L’incontro è stato possibile anche grazie uno scrupoloso lavoro portato avanti dall’iscritto Alfonso Tesoro con un passato da consigliere nell’ex municipio VII oggi V.

Il presidente del CdQ Silvio Bruno dopo aver presentato gli ospiti ha svolto una articolata relazione sulle proposte scaturite dal lavoro maturato in diversi incontri che gli iscritti al Comitato hanno sviluppato nella sede.

Le proposte, in sintesi, riguardano alcune alternative alla tranvia su via Casilina, piazza delle Camelie e il “tratto antenna” di via Tor de’ Schiavi.

Le proposte relative alla tranvia sono di una variante organizzativa migliorativa degli accessi ai depositi e alle officine dei tram, la possibilità di accedervi tramite un sovrappasso alternativo all’attuale sottopassaggio. Le proposte tecniche e gli elaborati sono stati il frutto del lavoro dello stesso presidente Silvio Bruno architetto e del geom. Luigi Guerrini.

Quest’ultimo, nel suo ottimo intervento, ha proposto idee in innovative sulla tranvia Termini/Tor Vergata, bloccate solo dal fatto che non è possibile apportare modifiche sostanziali al progetto arrivato ormai quasi alla fase esecutiva, pena perdere altri anni e i finanziamenti concessi.

Il Geom. Guerrini nel suo intervento ha anche proposto di iniziare i lavori al tratto da viale Togliatti a Tor Vergata e questo per consentire l’elaborazione di una perizia di variante in diminuzione, che conseguentemente comprenda anche la realizzazione del nodo Metro /Ferrovia del Pigneto.

Questo al fine di risolvere i problemi di mobilità su piazzale Labicano e quindi di Porta Maggiore. Il CdQ ha sollecitato l’assessore Patanè ad integrare il progetto con la possibilità di poter uscire dal quartiere di Centocelle con una modifica all’assetto viario che dia la possibilità di far uscire sulla via Casilina con direzione GRA, cosa oggi possibile solo con una inversione di marcia all’altezza di via di Centocelle, il che equivale ad un inutile consumo di carburante, di tempo, di pericoli e di un maggiore inquinamento.

Il CdQ per via Tor de’ Schiavi ha proposto la riduzione “al minimo” della sezione stradale a beneficio di aree di parcheggio e pedonali, un intervento anche per piazza delle Camelie attraverso l’estensione dell’area pedonale con una integrazione al monumento esistente con un “muro (il muro della sopraffazione) infranto da 19 “buchi” (dedicati ai 19 caduti del quartiere durante la liberazione nel 1944), che funga da sfondo alla piazza.

In molti degli interventi i cittadini hanno rappresentato le loro aspettative e fatto presente alcune problematiche riguardanti i collegamenti già in essere.

L’Assessore Patanè ha spiegato come le varianti di tracciato non possano essere accolte in quanto il progetto in essere, predisposto nel 2017 è oramai stato approvato nelle varie Conferenze dei Servizi e non si può riavviare il processo approvativo.

Diversamente, le proposte relative al “nodo” dell’incrocio Casilina- Tor de’ Schiavi potranno essere approfondite poiché non interferiscono con quanto approvato trattandosi di “migliorie” da apportare ad un livello più dettagliato della progettazione (progetto esecutivo).

Anche gli interventi dell’on. Celli, dell’on Stampete e dalla vicepresidente Lostia hanno sostanzialmente sostenuto le valutazioni dell’Assessore e apprezzato l’iniziativa che ha consentito loro di ascoltare direttamente le persone in un confronto costruttivo, e descritto l’impegno dell’attuale amministrazione sulle migliorie apportate alla città.

L’incontro si è chiuso oltre che con i saluti di circostanza anche con l’impegno a nuovi incontri mano mano che saranno espletate tutte le procedure per il prossimo inizio dei lavori.

