Mercoledì 14 Giugno 2023 – ore 20:00 presso la Parrocchia di San Roberto Bellarmino in Piazza Ungheria a Roma incontro interreligioso per la donazione del sangue e per la fratellanza tra i Popoli

Incontro interreligioso con:

Don Antonio Magnotta – Parroco della Parrocchia di San Roberto Bellarmino

Prof. Shahrzad Houshmand – Presidente onorario Associazione Internazionale Karol Wojtyla

Dott. Edith Arbib Anav – Responsabile dialogo Interreligioso AISES

Padre Bogdan Petre – Chiesa Ortodossa Rumena

El Refaey Ell Shahat – Imam Grande Moschea di Roma

Riccardo Plati – Ministro di Culto Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai

Simona Renata Baldassarre Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Reg.ne Lazio

Dott.ssa Maria Angela Falà – Presidente Tavolo Interreligioso di Roma

Al temine, concerto della Swing Time Orchestra diretta dal M.° Enrico Ghelardi

Saranno esposte opere dedicate alla donazione del sangue dell’Artista Miriam Brancia