Incontro sulla Temperanza: il prof. Gennaro Carillo dialoga con gli studenti del Giorgi-Woolf

Temperanza, di tutte le virtù è la meno apprezzata ma anche la più pienamente completa.

Giovedì 27 novembre presso l’aula consiliare del Municipio V, in via Perlasca i ragazzi dell’IIS Giorgi/Woolf hanno potuto ascoltare la lectio magistralis del prof. Carillo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sul tema della temperanza.

La sala consiliare gremita, come accade in queste occasioni, studenti, studentesse e corpo docente; un vociare indistinto come un brusio eccitato, rapidi passi, sonore o ironiche risatine, veloci movimenti degli occhi quasi a cercare qualcuno: tutta l’audacia e la positiva sfrontatezza tipiche dell’adolescenza visibile nei ragazzi dell’istituto Giorgi/Woolf che grazie all’impegno ed alla dedizione della professoressa Stefania Cutolo, sempre supportata per queste iniziative dal costante affiancamento della preside Elena Tropea, hanno potuto godere della lectio magistralis sulla Temperanza che il professore Gennaro Carillo ha offerto loro.

Un semplice saluto introduttivo sullo svolgimento della giornata da parte della professoressa Cutolo ed il saluto istituzionale da parte della scrivente che, contravvenendo alla sua naturale propensione alla passionalità ed alla retorica, ha cercato -dominandosi- di portare ai ragazzi alcuni spunti di riflessione sul tema della temperanza.

Quattordicesimo arcano maggiore, la Temperanza è rappresentata come una donna con le ali, quasi un messaggero, un anghellus; il verbo latino temperor deponente -ossia riflessivo- indica l’azione rivolta principalmente verso se stessi; Dante, nel XXVI del Purgatorio (la cantica più umana e perciò anche la più vicina a noi) la rappresenta nelle sembianze di un angelo appunto; assieme a Prudenza, Fortezza e Giustizia è una delle quattro virtù cardinali; ed è il senso di giusto mezzo, di norma che, limitando e delimitando le condotte individuali, le disciplina in un’ottica superiore, che è quella dell’equilibrio di una società civile, che rende Temperanza la virtù meno apprezzata ma la più pienamente completa.

E poi, la magia, non temperata ma vissuta.

Un professore di clara fama, come si è soliti dire negli ambienti accademici, Gennaro Carillo, che con ammaliante e disciplinata autorevolezza professorale ha incantato, captato e sviluppato insieme a più di centoventi ragazzi il tema della Temperanza passando da Platone alle riflessioni sulla politica internazionale contemporanea; analizzando le diverse fasi della storia grazie alle sapienti e documentate guide del calibro di Tucidide, Aristofane, Gadda, Wittgenstein, Freud, Hobbes, Giotto e la sua rappresentazione della Temperanza nella Cappella degli Scrovegni a Padova per poi, senza alcuna soluzione di continuità e non alterando l’altissimo livello della conversazione citare un cult movie come American Psycho fino a Carmen Consoli (che a dire la verità è stata recepita dai ragazzi non come una cantante contemporanea ma come un’altra personalità artistica e culturale, ma questa è un’altra storia…).

Due ore nelle quali i ragazzi sono stati resi protagonisti nel loro percorso di apprendimento grazie alle numerose interazioni che il professor Carillo ha saputo calibrare con sapienza e temperanza (è proprio il caso di dirlo) utilizzando i diversi registri della comunicazione e alternando momenti di assoluta ed elevata analisi filologica e filosofica del tema ad esempi concreti della quotidianità nei quali i ragazzi hanno saputo riconoscersi.

Infine, le domande: spiazzanti, calibrate, preparate e soprattutto consapevoli dei ragazzi che, grazie al lavoro svolto insieme ai loro inseganti, hanno reso più loro la mattinata.

Rapporto genitori figli, Europa, futuro, consapevolezza del proprio essere se stessi inseriti in un mondo in costante e frenetica evoluzione, ce ne sarebbero potute esserne altre ma proditoriamente il tempo ha corso più del dovuto e dietro la promessa di un ulteriore incontro il professore ha salutato ragazzi e professori.

Temperanza, forse tra tutte le virtù la meno conosciuta ma dopo la mattinata non più la meno conosciuta.

