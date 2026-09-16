Incubo stalking ai Castelli, perseguitava l’ex compagna davanti ai figli: arrestato 50enne a Velletri

L’incapacità di rassegnarsi alla fine di una relazione d’amore trasformata in un’escalation di terrore fatta di blitz sotto casa, tentativi di irruzione e pesanti minacce di morte scagliate perfino davanti ai bambini.

È il drammatico scenario interrotto sabato pomeriggio a Velletri dai Carabinieri della locale Compagnia, che hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne italiano residente a Lanuvio, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari.

L’uomo è ora gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e minaccia aggravata ai danni della sua ex compagna, una 43enne del posto.

La sequenza decisiva è scattata a seguito di una telefonata d’emergenza inoltrata dalla vittima al Numero Unico 112.

La donna, barricata in casa insieme ai propri figli minori, ha richiesto il soccorso immediato mentre l’ex partner tentava con la forza di forzare l’ingresso dell’immobile, urlando ingiurie ed intimidazioni letali.

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Velletri hanno permesso di accertare come la condotta persecutoria andasse avanti da giorni con modalità sempre più invasive:

Incursioni e appostamenti: Il 50enne si era presentato a più riprese sotto l’abitazione della vittima in diversi momenti della giornata.

Intimidazioni ai minori: Le minacce di morte e i tentativi d’intromissione violenta nell’appartamento venivano sistematicamente reiterati in presenza dei figli piccoli della donna, amplificando lo stato di ansia e paura della famiglia.

La tempestività della pattuglia dei Carabinieri giunta sul posto ha consentito di disarmare la tensione: l’uomo è stato bloccato ed immobilizzato a pochi passi dall’uscio dell’abitazione prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Scattate le manette, su disposizione della Procura della Repubblica competente, il 50enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

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