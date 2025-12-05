Infernetto, nuovo Centro Anziani bloccato dal freddo: “Serve subito un intervento”

Il nuovo Centro Anziani dell’Infernetto, inaugurato appena poche settimane fa tra sorrisi, tagli di nastro e dichiarazioni entusiaste, è già chiuso. Una serrata forzata che sta facendo infuriare residenti e frequentatori, perché la struttura – fresca di consegna – non ha il riscaldamento funzionante e non può essere utilizzata in sicurezza dagli anziani, soprattutto con le temperature di questi giorni.

A denunciare il caso è il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, che parla senza mezzi termini di “situazione inaccettabile”.

Secondo quanto riferito, da settimane il presidente del Centro avrebbe scritto agli uffici comunali per chiedere un intervento urgente: serve un incremento della potenza elettrica per far funzionare l’impianto di riscaldamento. Una richiesta rimasta nel vuoto.

Il problema, sottolinea Erbaggi, affonderebbe le radici direttamente nel modo in cui sono stati realizzati i lavori: una predisposizione elettrica insufficiente, incapace di sostenere il fabbisogno dell’impianto termico della struttura.

Risultato: il riscaldamento non può essere acceso, gli utenti non possono entrare, il centro resta sbarrato.

Ma non è finita qui. “A oggi – aggiunge il consigliere – il Comune non ha stanziato un solo euro per acquistare sedie, arredi o materiale d’ufficio indispensabile per far funzionare davvero il centro”. Così, quello che avrebbe dovuto diventare un presidio sociale per gli anziani del quartiere si ritrova incompleto, non operativo e chiuso al pubblico.

Un paradosso che Erbaggi riassume con amarezza: “Il giorno dell’inaugurazione gli assessori erano tutti sorrisi. Oggi, invece, la struttura è inutilizzabile e priva delle condizioni minime per svolgere attività. L’ennesima dimostrazione dell’approssimazione dell’amministrazione capitolina”.

Il consigliere chiede ora un intervento immediato per ripristinare il riscaldamento, dotare il centro degli arredi necessari e permettere finalmente l’apertura effettiva della struttura. “Gli anziani dell’Infernetto – conclude – meritano rispetto, non inaugurazioni di facciata”.

