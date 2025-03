Insieme per la prevenzione: il IV Municipio ti aspetta alla Race for the Cure!

Anche quest’anno, il Municipio Roma IV non manca l’appuntamento con la Race for the Cure, l’emozionante corsa cittadina organizzata da Susan G. Komen per sensibilizzare e sostenere la lotta e la prevenzione dei tumori femminili al seno.

“Vogliamo rendere più accessibile a tutti e a tutte questa importante iniziativa”. commenta Annarita Leobruni Vice Presidente del Municipio IV.

“Per questo, metteremo a disposizione dei cittadini e delle cittadine del IV Municipio quattro banchetti dove sarà possibile iscriversi direttamente sul posto, ricevendo subito la maglietta e la sacchetta dell’evento“.

I banchetti per l’iscrizione: ecco dove e quando

I banchetti saranno allestiti in due giornate, in due punti strategici del Municipio per venire incontro alle esigenze di tutti:

27 Marzo, dalle 10 alle 15

Via Tiburtina 1163 (Sede Centrale del Municipio)

Via Eneide (Sede dei Servizi Sociali)

31 Marzo, dalle 10 alle 15

Via Scorticabove (Sede dei Servizi Educativi)

Via Rivisondoli (Sede dell’Anagrafe)

Unisciti a Noi!

La Race for the Cure è più di una corsa, è un messaggio di speranza, solidarietà e comunità. Per esserci, al fianco di chi ha bisogno, e vogliamo farlo con te! Non mancare!

