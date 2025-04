Internazionali di Tennis a Roma, presentata l’edizione 2025

Dal 29 aprile al 18 maggio Roma ospiterà l’edizione 2025 degli Internazionali Bnl d’Italia. Il torneo di tennis è stato presentato questa mattina al Liceo “Eugenio Montale”, scelto per testimoniare la vicinanza al mondo giovanile e scolastico.

La novità di quest’anno, oltre al ritorno in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner proprio a Roma, è la nuova veste del parco del Foro Italico. Si passerà da 12 a 20 ettari di superfice, un ampliamento che coinvolgerà anche lo Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea.

Il progetto sviluppato da Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e Sport e Salute prevede, all’interno dello storico impianto, la SuperTennis Arena (uno stadio con una capienza di 3 mila spettatori) e due campi da 800 posti.

I quattro campi in terra battuta principali saranno quindi la SuperTennis Arena, il Campo Centrale, la Grand Stand Arena e il “Pietrangeli”. Nove gli impianti da gioco totali e dodici quelli d’allenamento, di cui due per la prima volta lungo il Tevere, sotto l’ombra del Ponte della Musica.

Roma Capitale promuoverà, insieme alla Federazione, progetti e attività e, come lo scorso anno, la città potrà vivere il tennis ancora più da vicino grazie al campo allestito a Piazza del Popolo, dove tutti avranno l’occasione di assistere gratuitamente ad esibizioni e partite. Sono 400 mila gli spettatori previsti per l’evento, tifosi e turisti che la Capitale si prepara ad accogliere.

Ci sarà spazio quindi anche per molte attività collaterali, con l’impegno dell’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” e le opportunità di gioco per i più giovani all’interno dello Young Village. Dal 16 al 18 maggio, inoltre, si svolgeranno gli Internazionali di “wheelchair”, che vedranno in campo i più grandi campioni del tennis in carrozzina.

Per quanto riguarda il torneo principale, insieme a Sinner, sui campi in terra battuta del Foro Italico arriveranno 78 dei primi 100 giocatori del mondo e 70 delle prime 100 giocatrici. Fra gli uomini: Zverev, Djokovic, Medvedev, Alcaraz, Fritz e poi gli italiani Musetti, Berrettini Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. Fra le donne: Sabalenka, Swiatek, Pegula e le azzurre Paolini e Bronzetti.

Ulteriori dettagli, informazioni su biglietti e iniziative sul sito ufficiale del torneo internazionalibnlditalia.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.