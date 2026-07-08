Investe una donna a Montesacro e scappa: incastrato dalle telecamere e denunciato dopo poche ore

Ha travolto una donna che camminava per strada, ha urtato una macchina parcheggiata e poi, anziché frenare e scendere a prestare i primi soccorsi, ha premuto il piede sull’acceleratore per sparire nel traffico nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Una fuga disperata durata però appena poche ore: il “pirata della strada” è stato infatti identificato e intercettato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che lo hanno denunciato a piede libero.

Il grave episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 6 luglio nel cuore del quartiere Montesacro. La vittima, una donna italiana di 67 anni, stava percorrendo a piedi via Vettore quando è stata improvvisamente centrata in pieno da un’Audi A4 nera.

L’impatto è stato violento: l’auto, nella carambola successiva all’investimento, ha colpito anche un secondo veicolo regolarmente posteggiato a bordo carreggiata. Il conducente del mezzo, senza curarsi delle condizioni della ferita stesa sull’asfalto, ha ingranato la marcia ed è fuggito a forte velocità.

La sessantasette è stata immediatamente soccorsa dai passanti e dagli operatori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, la donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso: fortunatamente, nonostante la grande paura e i traumi riportati, le sue condizioni non sono risultate gravi e i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Le indagini lampo dei caschi bianchi

Mentre i sanitari si occupavano della paziente, in via Vettore sono arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno isolato la scena dell’incidente e hanno fatto scattare una vera e propria caccia all’uomo.

La chiave di volta dell’indagine è arrivata dall’analisi immediata dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati presenti nel quadrante di Montesacro. I vigili urbani hanno acquisito i filmati nel giro di pochissimi minuti, riuscendo a isolare i frame decisivi in cui si notava il passaggio dell’Audi A4 con i segni del recente impatto sulla carrozzeria e, soprattutto, a leggere chiaramente i numeri della targa.

Rintracciato fuori Roma: scatta la doppia denuncia

Una volta ottenuto il nome del proprietario del veicolo — un cittadino italiano di 49 anni — i controlli sono stati estesi oltre i confini comunali.

L’uomo è stato infatti localizzato e bloccato nel corso del pomeriggio dello stesso lunedì, mentre si trovava fuori dal territorio di Roma Capitale, probabilmente convinto di aver ormai guadagnato l’impunità.

I vigili urbani lo hanno formalmente identificato e, dopo aver effettuato i rilievi sull’auto per cristallizzare i danni compatibili con l’incidente di via Vettore, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica.

Il quarantanovenne dovrà ora rispondere davanti ai magistrati dei reati di fuga e omissione di soccorso, che prevedono pesanti sanzioni penali oltre al ritiro immediato della patente di guida.

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