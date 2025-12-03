Ippodromo Capannelle, conto alla rovescia per la nuova gestione: la Giunta avvia la selezione

Parte ufficialmente la “corsa” che deciderà chi gestirà l’Ippodromo delle Capannelle nel 2026. Roma Capitale ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’indagine di mercato, primo passo necessario per individuare dieci operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando.

Un passaggio tecnico ma fondamentale, perché consente di garantire la continuità gestionale dell’impianto mentre prosegue la gara pubblica avviata con la determinazione dirigenziale del 19 aprile 2024.

Un modo per evitare vuoti di gestione e assicurare, senza interruzioni, la programmazione di uno degli impianti sportivi più iconici della Capitale, casa storica del trotto e del galoppo.

Come funziona la procedura

Possono partecipare all’indagine di mercato tutti gli operatori in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nell’avviso. L’intera procedura si svolge in modalità telematica sulla piattaforma di Appalti Digitali – modulo SUAFF di Roma Capitale.

Gli interessati avranno tempo fino alle 22 del 5 dicembre 2025 per manifestare il proprio interesse. Terminata questa fase preliminare, l’Amministrazione manderà le lettere di invito ai soggetti ammessi.

Criteri di scelta

L’aggiudicazione avverrà secondo la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando quindi non solo l’aspetto economico ma anche la qualità dell’offerta.

Un peso decisivo lo avrà l’esperienza: saranno premiate le realtà con una solida storia nell’organizzazione di attività ippiche, tanto nelle corse al trotto quanto nel galoppo, e con competenze certificate nella gestione di impianti complessi come Capannelle.

Una concessione “a tempo”

La gestione avrà durata 12 mesi a partire dal verbale di consegna. Un anno per garantire stabilità, mentre il futuro a lungo termine dell’ippodromo viaggia verso l’esito della maxi gara pubblica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.