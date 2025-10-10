Ippodromo Capannelle: Derby e Oaks del Trotto, adrenalina e spettacolo per due giorni di ippica italiana

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, l’Ippodromo Capannelle si trasforma nel cuore pulsante del trotto italiano, per un weekend che promette adrenalina, emozione e tradizione.

Si parte sabato con il Criterium Day, dedicato ai puledri di 2 anni: quattro prove avvincenti sui 1.640 e 2.100 metri, tra maschi e femmine pronti a scrivere le prime pagine della loro carriera agonistica.

Tra le corse più attese, il Memorial Glauco Cicognani e il Memorial Franco Albonetti per i puledri di 2 anni, e i Criterium sul miglio, Memorial Marcello Mazzarini e Cesare Savarese, che vedranno sfidarsi giovani promesse del trotto italiano.

Ma il clou è domenica, con il Derby Day, il momento più atteso per gli appassionati: nove corse tra cui spiccano il 98° Derby Italiano del Trotto, le Oaks del Trotto e il prestigioso Gran Premio Turilli.

Quattordici cavalli di tre anni si contenderanno il Nastro Azzurro in una sfida che si annuncia epica: Ginostrabliggi, favorito alla vigilia, dovrà superare il numero 7, posizionato all’esterno della prima fila, tra sei compagni di allenamento del team Gocciadoro e rivali di peso come Guglielmo Jet, Golden Boy e Gaudio.

Ma occhio ai possibili colpi di scena firmati Gabrioz, Giotto Grif e Galileo Ferm, pronti a inserirsi tra i protagonisti.

Le Oaks del Trotto, invece, eleggeranno la regina tra le femmine nate nel 2022: Glamour Queen, Genny Lj e Goldie Home guidano il gruppo delle favorite, ma la concorrenza è agguerrita e pronta a sorprendere.

Nel Gran Premio Turilli, storica corsa per anziani, occhi puntati su Executiv Ek e East Asia, con il team Gocciadoro pronto a influenzare l’andamento tattico della gara.

Non solo corse: il Derby Day sarà arricchito da attività collaterali per tutti i gusti. Alle 12.00 la presentazione del libro “Lo stretching del cavallo” di Laura Fierimonte; sfilate del gruppo The Pin-up Girls Exclusive Creations by Miss Marylin; lo spettacolo equestre “Omaggio alla Repubblica Italiana” di Erica Camilli; il Mini Gran Premio Unicef per bambini; una mostra fotografica e cimeli del trotto; e la 41° Millennium Expo, la più grande mostra scambio di moto e auto d’epoca del Centro Sud.

La madrina della manifestazione sarà Roberta Giarrusso, attrice e cantante, volto noto di numerose serie tv italiane.

Programma della giornata di domenica:

12.00: Presentazione libro Laura Fierimonte

14.10: Prima corsa

14.15: Saluti istituzionali e Inno d’Italia dalla banda della Marina Militare

14.40: Spettacoli, sfilate ed esibizioni negli intervalli delle corse

16.05: Oaks del Trotto

17.05: Premio Turilli

17.40: 98° Derby Italiano del Trotto

18.10: Nona e ultima corsa

Due giorni imperdibili che uniscono sport, spettacolo e cultura ippica, con Capannelle pronta ad accogliere appassionati e famiglie in un clima di emozione e festa per tutti.

