Ippodromo Capannelle, domenica 14 settembre torna il fascino delle corse

L’attesa è finalmente terminata: domenica 14 settembre l’Ippodromo Capannelle riapre le porte per la prima, attesissima domenica di corse della stagione.

Una tradizione che richiama famiglie, appassionati e curiosi nell’impianto di via Appia Nuova, pronti a vivere l’emozione unica del galoppo.

Il programma prevede otto corse, tra cui quattro condizionate di alto livello tecnico, con protagonisti di primo piano pronti a scendere in pista. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo:

Premio Campidoglio (anziani, 1.600 metri)

Premio Macrina d’Alba (femmine di 3 anni, 1.600 metri)

Premio Isopach (maschi di 3 anni, 1.600 metri)

Premio Tissot (anziani, 2.200 metri)

Tra i ritorni più attesi spicca Mr Darcy, cavallo della Alma Racing di Max Allegri, reduce dalla straordinaria vittoria del prestigioso Premio Ribot G3.

Dopo essere stato assente dal 27 marzo, Mr Darcy torna in pista con un palmarès di quattro vittorie e due piazzamenti nelle ultime sei uscite, pronto a confermarsi protagonista nel Premio Campidoglio sotto la guida di Tore Sulas.

Nel Premio Tissot sarà invece il giorno del rientro di Flag’s Up, simbolo del galoppo italiano, vincitore di 14 corse tra cui il Premio Roma e il Gran Premio di Milano, con quasi 500.000 euro di somme vinte.

Al suo fianco un altro veterano amatissimo, Redimaggio, reduce da una primavera straordinaria che lo ha visto conquistare due Handicap Principali.

Spazio anche alle nuove generazioni con una maiden per i puledri in apertura di giornata, mentre il pomeriggio si completerà con tre handicap che promettono spettacolo e incertezza fino all’ultima corsa.

Prima corsa: ore 14:20

Ultima corsa: ore 18:28

Un pomeriggio di sport, emozioni e adrenalina attende gli appassionati, tra cavalli di alto livello e la magia senza tempo delle corse a Capannelle.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.