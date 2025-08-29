Ippodromo Capannelle: lunedì 1 settembre si apre ufficialmente la stagione autunnale

La lunga attesa è finita. Dopo la pausa estiva, l’Ippodromo Capannelle torna a vestirsi di emozioni: da lunedì 1 settembre si apre ufficialmente la stagione autunnale, quattro mesi intensi in cui purosangue, fantini e appassionati vivranno fianco a fianco l’adrenalina unica del mondo delle corse.

Un calendario sontuoso, fatto di grandi premi, sfide di alto livello, giornate di spettacolo e appuntamenti che intrecciano sport, eleganza e tradizione. Capannelle, dal lontano 1881, continua a essere il cuore pulsante dell’ippica italiana.

Le prime corse: tra giovani promesse e grandi ritorni

Il sipario si alzerà in una giornata inusuale per il galoppo, con quattro prove di grande interesse sulla pista grande in erba.

Spiccano i Premi SGA Asta Selezionata 2025, dedicati ai due anni, banco di prova per scoprire i campioni di domani: verso il Gran Criterium per i maschi e le Repubbliche Marinare per le femmine.

Non mancheranno il Premio Senecio, sui 2000 metri per i tre anni reduci dalle classiche primaverili, e il suggestivo Premio Enable, per le femmine di 3 anni, dove i riflettori saranno tutti su Klaynn, la “divina” reduce dal trionfo nel Regina Elena e nelle Oaks d’Italia.

I grandi appuntamenti

Il mese di settembre culminerà domenica 21, con il primo Listed Race Day: due listed, una super condizionata e altre due prove che lanceranno i protagonisti verso le sfide più prestigiose.

Ottobre porterà con sé una giornata memorabile: domenica 26, ben cinque Listed Races, tre riservate ai cavalli di due anni, con un percorso che va dallo sprint del Premio Divino Amore (1.000 metri) fino alla maratona del Premio Roma Vecchia (2.800 metri).

Il gran finale arriverà il 2 novembre con il Roma Champions Day, l’evento clou dell’autunno ippico italiano, ispirato al prestigioso Champions Day di Ascot: quattro corse di gruppo in un solo pomeriggio.

Nel 2024 fu Dario Di Tocco a scrivere la storia, firmando le prove più importanti con Petit Marin e Sioux Life. Quest’anno i fari si accenderanno ancora sui migliori cavalli: dal Premio Ribot ai due anni del Berardelli, fino ai campioni del Premio Roma e del Lydia Tesio.

Dicembre vedrà il trasferimento sull’all weather, la pista sintetica, fino al tradizionale All Weather Christmas Day del 23 dicembre, l’ultimo appuntamento prima delle feste.

Il fascino del trotto

Non mancherà il brivido del trotto: il Derby Italiano e le Oaks rappresentano da sempre il cuore della stagione. Sabato 20 settembre spazio alle qualificazioni, mentre domenica 12 ottobre sarà il giorno del 98° Derby Italiano del Trotto e delle Oaks 2025, l’evento più atteso dagli appassionati.

Capannelle oltre le corse

L’ippodromo non è solo sport, ma anche vita e cultura. Dal celebre Millennium Expo dell’11 e 12 ottobre – la storica “Mostrascambio” di auto, moto e ricambi d’epoca – al sempre più amato Mercatino Giapponese, che tornerà con più edizioni fino alla versione natalizia di dicembre.

Un intreccio di passioni che rende Capannelle un luogo unico, capace di emozionare famiglie, collezionisti e curiosi.

