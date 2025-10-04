Ippodromo Capannelle, un weekend da non perdere tra corse e sport per tutta la famiglia

L’autunno all’Ippodromo Capannelle si apre con un weekend tutto da vivere, tra corse affascinanti e giovani talenti in pista.

Domenica 5 ottobre il galoppo romano dà il via a una serie di appuntamenti che condurranno fino al clou della stagione: il 26 ottobre con cinque Listed Races e, il 2 novembre, il grande Roma Champions Day.

Ma l’attenzione degli appassionati è già rivolta al trotto: sabato 11 ottobre spazio ai Criterium, domenica 12 al 98° Derby Italiano del Trotto, alle Oaks e al Gran Premio Turilli, un weekend imperdibile da segnare subito sul calendario.

Tornando alle corse di questa domenica, il programma è ricco di spunti. In pista grande si correranno quattro condizionate classiche – Le Marmore, Spanevin, Cavaliere d’Arpino e Siberian Express – più due corse per debuttanti sul miglio e un grande “handicappone” di fine giornata, per un totale di sette corse da seguire con il cuore in gola.

Il Premio Le Marmore è l’esame dei giovani due anni, trampolino verso il Berardelli G3 e, perché no, verso il Derby 2026.

Tutti gli occhi saranno su Earth Fire, che non vince dal debutto, e su Chayton, scelto da Dario Di Tocco dopo la convincente vittoria milanese in maiden.

Il Premio Spanevin riunisce i migliori miler italiani in vista del Ribot G3, con il ritorno di Mordimi e di Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, già vincitore del Ribot a Roma nel 2024. Tawang, reduce da un lungo stop, promette subito scintille.

Nel Premio Cavaliere d’Arpino, per tre anni sul miglio, occhi puntati su Kabir, eterno secondo che potrebbe esplodere, sfidato da Shimmy Jimmy, Lost President, Madram e Kwara.

A chiudere il poker di condizionate, il Premio Siberian Express, per le anziane sui 2.200 metri, con The Tweed al rientro e il beniamino romano Soligo pronto a sorprendere.

Ma Capannelle non è solo corse per adulti: debutta anche il Campionato Nazionale di Mini Galoppo – Regione Lazio, con bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

Due corse pony sulla distanza di 400 metri vedranno protagonisti i migliori talenti dei circoli ippici Pony Academy, Cavallo di Legno e Horseland Prato del Mare, grazie alla collaborazione tra Asi Sport Equestri, Grande Ippica Italia e l’Ippodromo Capannelle.

Le corse iniziano alle 14.30 e l’ultima gara è prevista per le 18.18.

Eventi collaterali: Cardio Race

Il weekend non è solo ippica: l’Ippodromo ospiterà anche la nona edizione della Cardio Race, manifestazione dedicata a sport, salute e benessere.

Tre giorni di gare podistiche (competitiva 12,5 km, amatoriale 5 km, kids run 1 km), visite di prevenzione gratuite e attività sportive per grandi e piccoli, dalle 9.00 alle 18.00, con ingresso gratuito.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.