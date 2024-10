Italia-Belgio ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti si prepara per una nuova sfida, con due importanti impegni di Nations League all’orizzonte. Il match di stasera contro il Belgio, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, in diretta su Rai uno dalle 20:45, è cruciale per il cammino dell’Italia nella competizione.

Dopo le vittorie contro Francia e Israele, gli Azzurri puntano a consolidare il loro primato nel girone B della Lega A, avvicinando così la qualificazione ai quarti di finale.

Kean fuori, Lucca convocato: i movimenti in attacco

Una delle prime notizie dal ritiro della Nazionale è l’infortunio di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha dovuto lasciare il gruppo a causa di una lombalgia, aprendo così le porte a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Per Lucca, la sfida del 14 ottobre contro Israele, in programma al Bluenergy Stadium di Udine, rappresenterà un’occasione speciale per giocare davanti al pubblico di casa.

Nel frattempo, due nuovi volti fanno il loro debutto in Nazionale: Daniele Pisilli e Daniel Maldini. Entrambi sono considerati giovani di grande prospettiva, e Spalletti sta chiaramente guardando al futuro, iniziando a integrare nuove pedine nel suo ciclo azzurro.

Per Pisilli, centrocampista classe 2005, e Maldini, figlio e nipote d’arte, questa convocazione rappresenta un momento di grande emozione, come hanno sottolineato nelle loro dichiarazioni.

Le parole di Pisilli e Maldini:

Pisilli si è detto sorpreso ma onorato di essere stato convocato: «È una grande soddisfazione essere qui. Le parole di Spalletti mi fanno molto piacere, e ora spero di trasformare tutto in fatti concreti. All’inizio non me l’aspettavo, ma ora cercherò di imparare dai miei compagni, che sono tra i migliori».

Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha condiviso la sua emozione per la convocazione, parlando con umiltà e riconoscenza: «La mia famiglia mi è sempre stata vicina, e sono felice di essere qui. È un onore far parte di questa squadra.

Sono stato contattato dal Venezuela, ma ho preferito aspettare il momento giusto, e credo che questo sia il momento ideale». Le sue parole evidenziano l’importanza della tradizione calcistica nella sua famiglia e la volontà di scrivere il proprio capitolo in Nazionale.

La sfida contro il Belgio: probabili formazioni:

Questa sera l’Italia affronterà il Belgio in una sfida che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Spalletti sembra orientato a confermare il 3-5-2 che ha portato gli Azzurri alle recenti vittorie, con Donnarumma tra i pali e la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo spiccano i nomi di Frattesi e Tonali, mentre in attacco la coppia Raspadori-Retegui cercherà di trovare la via del gol.

Dall’altra parte, il Belgio guidato da Domenico Tedesco schiererà un 4-2-3-1 con Openda come unica punta supportata da Doku e Lukebakio, mentre in difesa spicca la presenza di Faes e Castagne. Con una formazione talentuosa, i Diavoli Rossi cercheranno di risollevarsi dopo la sconfitta contro la Francia.

Probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Faes, Theate, Zeno, Castagne; Tielemans, Onana; Doku, Tielemans, Lukebakio; Openda.

Classifica e prossimi impegni:

L’Italia guida il gruppo con 6 punti, seguita da Francia e Belgio a quota 3, e Israele ancora a 0. Una vittoria contro il Belgio avvicinerebbe di molto la qualificazione, e con una doppia vittoria anche contro Israele, gli Azzurri potrebbero mettere al sicuro il passaggio del turno già nelle prossime due partite. Tuttavia, occhi puntati anche sullo scontro fra Belgio e Francia, che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del girone.

Il calendario dei prossimi impegni azzurri prevede:

10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45, Stadio Olimpico, Roma)

Una Nations League dal format rinnovato:

Rispetto all’edizione passata, ci sono delle novità nel format della Nations League. Le prime due classificate del girone accedono ai quarti di finale, che si giocheranno con formula andata e ritorno a marzo 2024.

Le vincenti dei quarti staccheranno il biglietto per le Finals, previste a giugno 2025 in casa di una delle quattro squadre finaliste. La terza classificata giocherà uno spareggio per non retrocedere contro una delle seconde classificate della Lega B, mentre la quarta retrocederà direttamente.

Oltre al prestigio della competizione, c’è in palio un premio ancora più ambito: il pass per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026, riservato alle quattro finaliste.

Conclusione:

La partita contro il Belgio rappresenta un crocevia fondamentale per l’Italia di Spalletti. Gli Azzurri stanno ritrovando fiducia e coesione, con nuovi innesti e una spinta entusiasta verso la qualificazione.

Il cammino in Nations League è ancora lungo, ma con una vittoria, l’Italia potrebbe fare un importante passo verso i quarti di finale, dimostrando di essere di nuovo una delle grandi protagoniste del calcio europeo. Non resta che attendere il fischio d’inizio, con la speranza che gli azzurri continuino la marcia trionfale in Nations League.

