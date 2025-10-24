Italy Brick Expo il più grande evento a tema Lego® della capitale

È ufficiale, arriva a Roma il più grande evento interamente dedicato al mondo Lego® mai realizzato nella Capitale.

La manifestazione, realizzata in co-produzione tra Bricks show ed EUR SpA, si terrà il 25 e 26 ottobre 2025 nella suggestiva cornice del Palazzo dei congressi dell’EUR.

Lo storico centro congressi di piazzale Kennedy ospiterà un’esperienza senza precedenti in uno spazio espositivo di oltre 4.000 metri quadrati, in cui le creazioni dei builder provenienti da tutto il mondo dialogheranno con le geometrie e le architetture dell’edificio razionalista progettato da Adalberto Libera.

Un vero e proprio paradiso per i grandi e piccoli appassionati dei celebri mattoncini danesi, che potranno immergersi in un universo fatto di creatività, ingegno e meraviglia.

Tra le attrazioni principali, spicca la monumentale ricostruzione della Roma antica insieme ad una serie di installazioni spettacolari e inedite che, tutte insieme, non sono mai state esposte in contemporanea in nessun altro evento europeo.

Oltre ad ammirare qualcosa di mai visto prima, le famiglie potranno godere di un’immensa area gioco dove quintali di mattoncini saranno a disposizione della fantasia e della creatività di bambini e ragazzi di ogni età.

Un evento da non perdere perché, a differenza di una semplice mostra, vedrà la presenza degli autori delle incredibili opere in Lego® esposte al Palazzo dei Congressi, offrendo così al pubblico e agli appassionati la possibilità di conoscere da vicino gli artisti.

Un divertimento assicurato per tutte le età.

Ospiti: Michal Ryxe Horacek, Winter Fillego, Lego Gig, Marco Fanelli con le lore straordinarie opere!

Presente durante tutto l’evento il magazine Brick.it con tutta la redazione.

