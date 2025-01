Job Talent Day a Cinecittà World: oltre 200 opportunità di lavoro per la 10° stagione del Parco

Cinecittà World dà il via alle selezioni per più di 200 nuove figure professionali.

L’appuntamento con il Job Talent Day, la giornata speciale dedicata alla selezione del personale, è sabato 22 febbraio, nel pieno della grande festa di Carnevale celebrata al Parco dal 15 febbraio al 9 marzo.

L’evento di recruiting rappresenta un’importante occasione per entrare a far parte della squadra di Cinecittà World per la nuova stagione 2025 che prenderà il via ufficialmente venerdì 14 marzo in occasione del decimo anniversario del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Le selezioni riguardano una vasta gamma di ruoli: dalla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, banchisti/cassieri, baristi, addetti allo street food, lavapiatti, camerieri), agli operatori attrazioni.

Dal cast artistico (attori, attrici, cantanti, ballerini, animatori Horror House) ai bagnini per il parco acquatico Aqua World, passando per addetti alle pulizie, alle vendite, agli steward, alle hostess, ai tutori dei percorsi didattici, alla biglietteria, ai tecnici AVL, alle guide botaniche per Roma World, il parco a tema antica Roma. E ancora, addetti al telemarketing e alla manutenzione.

Cinecittà World non è soltanto il luogo di svago per oltre 550.000 visitatori l’anno, ma anche una realtà lavorativa capace di valorizzare le competenze e il talento di ogni collaboratore.

Entrare a far parte del team significa contribuire a rendere speciale ogni giornata per gli ospiti del Parco e, soprattutto per i più giovani, acquisire esperienze utili per affrontare le sfide professionali del futuro.

Le qualità richieste per lavorare nel Parco? Entusiasmo, spirito di squadra e disponibilità a lavorare nei periodi di maggiore affluenza, come i weekend e le festività.

Per partecipare al Job Talent Day, gli interessati devono candidarsi sul sito ufficiale del Parco (www.cinecittaworld.it) entro il 16 febbraio.

I candidati selezionati riceveranno una mail di conferma dall’ufficio Risorse Umane e, accedendo gratuitamente al Parco, potranno sostenere un colloquio conoscitivo il giorno dell’evento, a partire dalle ore 11.

Con oltre 40 attrazioni, 6 spettacoli al giorno e un ricco calendario di eventi, Cinecittà World si conferma il primo parco divertimenti del Centro-Sud Italia e il quarto a livello nazionale.

Un polo turistico e occupazionale di rilievo per il Lazio e la Capitale, che ogni anno offre lavoro a oltre 400 persone.

