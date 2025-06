John Jesse Nosakhare e Viola Salerno vincono il Trofeo Bravin 2025

Nel Trofeo Bravin, tradizionale meeting di atletica leggera giovanile organizzato da Asi, giunto alla 58ª edizione, anche quest’anno nello stadio Paolo Rosi di Roma si sono dati appuntamento c irca 600 atleti, delle categorie cadetti/e e allievi/e provenienti da ogni parte: da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Risultati in linea con le attese anche se il vento ha disturbato le gare di velocità e i lanci rendendo, in alcuni casi, meno performanti gli atleti.

Vincitore del Trofeo Bravin della categoria allievi è stato John Jesse Nosakhare (Asd Corricastrovillari società Asi) che nel getto del peso allievi ha scagliato l’attrezzo alla notevole misura di 18.67, migliore prestazione italiana stagionale.

Tra i cadetti /cadette il trofeo Bravin è andato a Viola Salerno (Libertas Atletica Castelgandolfo) che ha dominato la gara degli 80 hs. 11.61, nuovo primato del meeting.

Fra gli altri risultati di spicco da sottolineare quello di Leonardo Di Mugno (ATL. Studentesca Rieti A. Milardi) che ha vinto la gara del giavellotto con un lancio di 65.83.

Nella stessa categoria nell’’alto bella performance di Gabriele Filosa (Formia Atl. Leggera altra società affiliato all’ Asi) che ha vinto scavalcando l’asticella a 1,89.

Nelle gare di velocità in evidenza Leonardo Pratali (Atl.Studentesca Rieti A.Milardi) nei100 mt. vinti in 10.84, nonostante il vento che ne ha frenato la prova.

Fra i cadetti da sottolineare la prova di Elena Sozio (Iloverun Athletic Terni ) negli 80 mt. vinti con il tempo di 10.32.

Nell’alto maschile Daniele Ottaviani (Atletica Teramo) è salito sul gradino più alto del podio con la notevole misura di 1.92. Non ha disatteso le aspettative Ibrahim Stanghellini (Csain Velocemente Academy). L’allievo di Marisa Masullo ha vinto i 300 mt. 35.55.

Altamente spettacolare la gara dei 2000 mt. che ha vissuto l’esaltante sfida fra il ragusano Giuseppe Mazza ( A.S. Dil. Atletica Padua Rg) e il bolognese Davide Vanossi (Asd Virtus Sez. Atl. Emilsider) che hanno duellato fino agli ultimi metri, facendo il vuoto dietro di loro esaltando il pubblico, chiudendo rispettivamente in 5:53.04 e 5:53.84.

Fra le protagoniste del 58° Trofeo Bravin anche la velocista, campionessa paralimpica a Tokyo Ambra Sabatini, che ha corso la batteria dei 100 mt. insieme alle allieve.

Altra atleta paralimpica in gara Oxana Corso (Fiamme Gialle) che, lasciata nell’occasione le gare in pista, si è cimentata nel getto del peso, ottenendo un risultato eccezionale stabilendo il primato della categoria con un lancio di 7.90.

A contorno delle gare tradizionali si è svolta una batteria promozionale dei 100 mt. riservata agli atleti paralimpici Fispess/Fisdir che ha visto primeggiare Crisitan De Mase della A.S.D U.S. Acli 3 Millennio.

Fra le ‘star’ dell’atletica italiana presenti al Paolo Rosi Fabrizio Mori, ostacolista campione mondiale dei 400 hs a Siviglia nel 1999, attuale allenatore di Ambra Sabatini e responsabile nazionale settore ostacoli.

Nel settore cadetti a vincere la classifica a squadre si è imposta la Roma Acquacetosa davanti alle Fiamme Gialle Simoni mentre fra le cadette classifica invertita con le Fiamme Gialle Simoni davanti alla Roma Acquacetosa. Fra gli allievi primeggia la Studentesca Milardi Rieti davanti alla Roma Acquacetosa così come fra le allieve con il team reatino che ha preceduto l’Acsi Italia Atletica.

Numerose le autorità presenti alle premiazioni fra le quali il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, Andrea Imbimbo, in rappresentanza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda il presidente nazionale di Asi Claudio Barbaro e i dirigenti Bruno Campanile, Alessia Pennesi, Achille Sette, Andrea Ruggeri, Marco Carotti e Fabio Argentini.

