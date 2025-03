Kentucky Fried Chicken è Food Partner del Giubileo 2025

Un’inedita alleanza tra spiritualità e fast food. In vista del Giubileo 2025, il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo, ha annunciato ufficialmente una food partnership con KFC – Kentucky Fried Chicken, il celebre brand internazionale di pollo fritto.

Grazie a questa collaborazione, i pellegrini che raggiungeranno l’Italia durante l’anno giubilare potranno approfittare di menù a prezzi agevolati nei 120 ristoranti KFC sparsi in 16 regioni. Un’iniziativa pensata per offrire non solo ristoro, ma anche un momento di condivisione e accoglienza ai milioni di fedeli attesi nella Capitale.

Menù agevolati per i pellegrini

Per tutto il 2025, i pellegrini avranno accesso a offerte esclusive grazie all’app ufficiale Iubilaeum25 e alla Carta dei Servizi dedicata all’evento.

L’obiettivo è facilitare la permanenza di chi, giungendo a Roma per l’importante appuntamento spirituale, potrà usufruire di pasti a costi contenuti.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Dicastero volte a promuovere l’inclusione sociale, garantendo accoglienza e assistenza a chi parteciperà alle celebrazioni giubilari.

Il commento di Mons. Rino Fisichella

Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha espresso apprezzamento per il contributo di KFC:

«Siamo profondamente grati a KFC per il sostegno e l’impegno dimostrato nell’offrire ai pellegrini un’esperienza di accoglienza e condivisione durante questo Giubileo, un momento di conforto e serenità durante i pasti a tutti coloro che giungeranno a Roma.»

Un gesto concreto che, nelle parole di Mons. Fisichella, rappresenta un’opportunità per rendere il Giubileo 2025 non solo un momento di fede e riflessione, ma anche un’occasione di solidarietà e ospitalità per tutti.

