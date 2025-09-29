KFC sbarca a Roma con il suo primo flagship store italiano: un’esperienza unica nel cuore della città

Roma apre le porte al primo flagship store italiano di Kentucky Fried Chicken, inaugurato ieri, 28 settembre, nel cuore della Capitale, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.

Non si tratta di un semplice ristorante, ma di un vero e proprio tempio del pollo fritto, tra design, tecnologia, sostenibilità e innovazione, il più grande e iconico d’Europa: nel mondo esistono solo altri tre flagship store KFC.

Il locale, che si sviluppa su due piani per 870 metri quadri all’interno di un palazzo storico, è stato progettato con un layout unico che fonde elementi di tradizione romana e modernità.

L’attenzione al cliente è massima: i visitatori possono ordinare ai chioschi interattivi, accomodarsi in 200 posti a sedere, e, per la prima volta in Italia, usufruire del servizio al tavolo con consegna automatizzata degli ordini dal piano terra al primo piano.

Una vera esperienza immersiva, che include anche un’ampia area bambini e corner creativi ispirati al Colosseo e ai palazzi storici di Roma, oltre a una statua a grandezza naturale del fondatore, il Colonnello Sanders, a bordo della sua iconica motocicletta.

“Roma è la scelta naturale per il nostro flagship europeo”, commenta alla redazione di Abitarearoma.it – Corrado Cagnola, AD di KFC Italia. “La Capitale non è solo una delle città più belle del mondo, ma rappresenta anche un mercato in forte espansione. Qui ci sono già 14 ristoranti KFC, 20 nel Lazio, e oggi aggiungiamo il nostro punto di eccellenza. Abbiamo curato ogni dettaglio con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, coniugando bellezza, sostenibilità e tecnologia, per un’esperienza esclusiva”.

L’apertura del flagship store consolida la crescita di KFC in Italia, dove il fatturato 2024 ha raggiunto i 179 milioni di euro, con una previsione di crescita del 30% per il 2025. Il progetto prevede l’espansione a oltre 200 punti vendita entro il 2027, con un investimento in città di oltre 3 milioni di euro.

Ma l’esperienza non è solo visiva: la cucina a vista con flusso continuo e sistemi automatizzati di controllo qualità garantisce il gusto unico di KFC, accompagnato dalla nuova piattaforma di bevande Kwench, disponibile in soli 38 store nel mondo, con gusti rinfrescanti come Kwench Bubble Refreshers e Kwench Krunch Shakes.

Il nuovo flagship store è aperto tutti i giorni dalle 10.30 all’1 di notte, con servizio delivery fino alle 00.30, pronto a diventare un punto di riferimento per romani e turisti in cerca di gusto e innovazione.

