L’11 dicembre la Festa dello Sport del CONI Lazio

Il CONI Lazio si prepara a chiudere l’anno col botto: giovedì 11 dicembre, il Palazzetto dello Sport ospiterà la Festa dello Sport, un pomeriggio pensato per celebrare i protagonisti del Trofeo CONI 2025 e l’intera comunità sportiva regionale.

Un evento realizzato grazie al supporto della Regione Lazio, attraverso il protocollo d’intesa “Coni e Regione, per lo sport”, e a Roma Capitale che ha concesso l’utilizzo del Palazzetto dello Sport per la grande festa.

Un’occasione speciale, nata per rendere omaggio ai 217 atleti e ai 65 tecnici che lo scorso settembre hanno rappresentato il Lazio al Trofeo CONI estivo di Lignano Sabbiadoro – la “mini Olimpiade” degli Under 14.

Una spedizione giovane e affiatata che ha conquistato un prestigioso quinto posto nazionale tra le 21 delegazioni presenti, migliorando il risultato dell’anno precedente.

«Questa festa è il modo migliore per chiudere un anno straordinario – afferma Alessandro Cochi, presidente del CONI Lazio – e per rendere omaggio ai nostri ragazzi, ai tecnici, alle famiglie e a tutto quel mondo sportivo che ogni giorno lavora con passione. L’11 dicembre il Palazzetto diventerà la casa di una comunità viva, fatta di entusiasmo, sacrificio e sorrisi. Il quinto posto al Trofeo CONI è solo la punta dell’iceberg di un percorso costruito insieme alla Regione Lazio, attraverso il protocollo d’intesa. Sarà un pomeriggio indimenticabile».

La giornata si aprirà alle ore 15 con un vero e proprio villaggio multisportivo allestito lungo l’anello esterno del Palazzetto: Federazioni e Discipline associate offriranno prove gratuite, simulatori, mini-campi e piccole esperienze pensate per avvicinare i cittadini al mondo dello sport. Inoltre, negli stand delle federazioni saranno esposti cimeli sportivi – maglie, coppe, oggetti-simbolo – creando un piccolo museo temporaneo che racconta storie, passioni e successi dello sport laziale.

Dalle ore 17, il Palazzetto si trasformerà in un’arena piena di colori ed emozioni: tribune gremite, oltre mille persone attese e un grande palco centrale dedicato alle premiazioni. Sfileranno tutte le 42 discipline partecipanti al Trofeo CONI; ogni atleta riceverà una medaglia ricordo realizzata per l’occasione.

Alla Festa dello Sport saranno presenti atleti, tecnici, i presidenti federali inclusi quelli delle due federazioni invernali in partenza la settimana successivo per il Trofeo CONI invernale. Una grande famiglia che si riunisce per celebrare un anno di crescita condivisa e di risultati costruiti insieme.

In un mondo che guarda spesso solo ai podi, l’evento del CONI Lazio vuole riportare al centro ciò che conta davvero: la comunità, i giovani, la socialità, il valore educativo dello sport.

Numeri alla mano, il Lazio continua a essere una delle regioni più vitali del panorama nazionale, capace di mettere in campo energie, talento e una rete solida di tecnici, dirigenti, famiglie e società.

L’11 dicembre non sarà soltanto una festa, ma un momento collettivo per applaudire il presente e abbracciare il futuro dello sport laziale.

