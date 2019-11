La 28ª edizione della “Corri alla Garbatella”

Sabato 16 novembre 2019 presso lo Spazio Culturale – Polifunzionale di Moby Dik Biblioteca Hub Culturale si è svolta la Conferenza stampa di presentazione della tradizionale gara “Corri alla Garbatella che quest’anno apre i festeggiamenti dei cento anni, del Rione Garbatella.

Sono intervenuti oltre ai fotografi e giornalisti, anche Franca Fiacconi l’atleta che oltre venti anni fa vinse la maratona di New York con il tempo di 2h25’17”, presente anche Sara Vargetto entrambe il 24 novembre parteciperanno alla gara.

Presenti anche Walter Graziano Presidente dell’Associazione Culturale e ASD Podistica Rione Garbatella e del Comitato Organizzatore della Corriallagarbatella 2019, l’Assessore alla scuola Francesca Vetrugno, che ha rappresentato il Municipio di Roma VIII, in assenza del Presidente Ciacchieri, Oltre agli sponsor, presenti Patrizio Mancini della Roma Road Runners, Roberto Tognalini della Marathon Club Roma, Ludovico Nerli Ballanti uno degli speaker più importanti del momento, denominato “la voce”, e tanti altri persone importanti nel mondo dello sport. Monica Cattaneo ha condotto alla perfezione la conferenza.

La manifestazione sportiva del 24 novembre è organizzata dall’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Road Runners e della Marathon Club Roma, avvalendosi del patrocinio del Comune di Roma – Municipio Roma VIII, interessa una gara competitiva di 10 km (2 giri di 5Km ognuno) e grazie al contributo della Marathon Club Roma una gara di 650 metri dedicata ai bambini di 650 metri denominata Corriallagarbatella 2019 1^ edizione della “Corri Forte, Cresci Bene!”

Ogni bambino partecipante presenta, all’atto dell’iscri9zione, un proprio elaborato, un pensiero che esprima, con poche ma con significative parole, cosa lo spinga a partecipare alla “Corriallagarbatella”. “perché” o “per chi” affronterà questa prova. L’elaborato potrà consistere in un disegno, eventualmente, corredato dal pensiero. Una scelta fortemente voluta dal Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri e dagli Assessori Claudio Marotta e Francesca Vetrugno.

A tutti i bambini che parteciperanno alla gara, sarà consegnata una medaglia ricordo della Manifestazione Sportiva, mentre alla classe più numerosa partecipante e alla pria alunna e al primo alunno sarà donata una Coppa donate dalla famiglia Andreozzi- Santilli in memoria del figlio Tommaso istruttore di nuoto in una palestra della Garbatella perito qualche anno fa per colpa di un automobilista pirata.

La gara inizierà da via G. Massaia davanti alla struttura del C.N.A alle ore 9.00 con i bambini, al termine partiranno gli atleti per la 10 km. Anche quest’anno – annunciano i componenti dall’Associazione -, il percorso ricalca quello degli anni precedenti si correrà tra le strade più importanti del quartiere Garbatella, per far conoscere e valorizzare il territorio. Nell’ambito della stessa manifestazione, si svolgerà anche la 1^ edizione di “Con la tua azienda per la tua Impresa”, riservata agli atleti liberi professionisti con propria P. IVA promossa dalla CNA di Roma.