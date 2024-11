La 30ª Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025: unica maratona al mondo a collaborare con “Il Gladiatore II”

Con lo spirito del gladiatore si nasce ma poi bisogna trovare lo spunto giusto per confermarlo e le strade di Roma, dove millenni di eventi hanno lasciato eredità straordinarie, sono l’unico posto al mondo con la sua maratona dove questa conferma può arrivare.

Storia e arte che sfilano davanti gli occhi, i passi che ricalcano strade lungo le quali hanno echeggiato avvenimenti epici, la 30ª Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025 è il contesto perfetto e unico al mondo per diventare gladiatore in un giorno, gladiatore per la vita, per la sempre.

IL GLADIATORE II E 30ª RUN ROME THE MARATHON:

A tracciare la strada dei gladiatori della 30ª Run Rome The Marathon è la pellicola «Il Gladiatore II», in uscita nelle sale cinematografiche italiane giovedì 14 novembre 2024, con EAGLE PICTURES a 24 anni di distanza da «Il Gladiatore».

Entrambe le pellicole portano la firma del regista Ridley Scott, maestro nel trasformare le sue opere in autentici capolavori cinematografici.

Anche Il Gladiatore II vanta un cast d’eccezione, con Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Joseph Quinn.

Il 30° compleanno della Run Rome The Marathon si apre dunque con un nuovo capitolo della storia diRoma e della sua maratona grazie a Il Gladiatore II» che torna ad infiammare il Colosseo con i suoi combattimenti.

E’ proprio da qui che nascono l’ispirazione e la collaborazione che hanno portato all’immagine di quest’anno #RunLikeAGladiator dove il moderno gladiatore è, appunto, il maratoneta che conquista Roma passo dopo passo, con il sudore, la fatica, le emozioni e la caparbietà di chi ha corso e correrà nella città eterna per 42,195 chilometri.

Run Rome The Marathon è da record, già in cima alla classifica italiana per numero di partecipanti e per essere la maratona più veloce del 2024 su suolo italiano sia al maschile che al femminile, e a quelle mondiali per il fascino del percorso, aggiunge un altro primato unico nel suo genere: la collaborazione con una pellicola cinematografica internazionale di assoluto livello mondiale come «Il Gladiatore II», che la iscrive nelle maratone irrinunciabili.

Giovedì 14 novembre 2024, una delegazione di maratoneti e organizzatori della 30ª Run Rome The Marathon sarà presente all’Auditorium Parco della Musica, in occasione della première de Il Gladiatore II.

SINOSSI DEL FILM:

Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, il Gladiatore II continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma.

Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

ISCRIZIONI APERTE:

Sul sito sono aperte le iscrizioni alla Run Rome The Marathon così come alla staffetta solidale e alla stracittadina Fun Run, Le iscrizioni ai Get Ready sono aperte sul sito.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙