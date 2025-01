La Befana al Policlinico

La vita ci riserva sempre delle bellissime esperienze e forti emozioni.

Il 6 gennaio 2025 per la prima volta nella mia lunga vita ho partecipato ad un evento di Beneficenza il 6 gennaio 2025 con tanti amici e conoscenti nel reparto oncologico riservato ai bambini del Policlinico Umberto I di Roma.

Questo evento mi ha fatto ricredere sul fatto che, nonostante i tanti cambiamenti intervenuti permangono tanti valori che pensavo dimenticati e che ci son stati insegnati nella nostra infanzia e cioè: Rispetto, Comprensione, Fiducia, Empatia, Disponibilità verso il Prossimo ecc.

Devo perciò ringraziare l’amico giornalista Nino Capobianco che mi ha invitato a partecipare a questo evento, ed ho dovuto ricredermi constatando che ci sono tantissime persone, anche famose, che fanno beneficenza prestando attenzione alle persone che nella vita sono meno fortunate e che in questi giorni sono ricoverati in ospedale.

Si effettivamente ho potuto constatare che ci sono tantissime le persone semplici ma anche personaggi dello Spettacolo della Politica e del giornalismo che dedicano il loro tempo, visitando i malati ricoverato in ospedale, portando doni nel giorno dell’Epifania e facendo sentire a questi piccoli angeli e ai loro genitori Vicinanza, Affetto, e Comprensione.

Tra questi: la popolare attrice Daniela Fazzolari, gli attori, Massimiliano Varrese e Enio Drovanti, la Dottoressa Myria Mazza, gli Abba The Best, (Cinzia e Laura Ganga) il Senatore Antonio Razzi, l’onorevole Paolo Cento, il giornalista sportivo Amedeo Goria, accompagnato dalle bellissima modella Kimberly Gargano, insieme all’icona internazionale del Tango Argentino, Daniana Gusparo.

All’evento era presente inoltre l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli nonché Presidente della Biennale d’ Arte della Riviera Romana, Margherita Frappa, accompagnata dal giornalista Marco Di Marzio che sono arrivati in ospedale tutti con un carico di calze, dolci e giocattoli, per incontrare i bambini e le famiglie che combattono una battaglia silenziosa ma coraggiosa.

Il gruppo di visitatori ha avuto da parte dei medici ed infermieri accoglienza e parole di ringraziamento, i genitori dei piccoli ricoverati hanno regalato un sorriso che a tutti è sembrato avere mille significati, mentre i i bambini/e con gli occhi pieni di gioia, hanno voluto dimostrare ed apprezzare il gesto di affetto ringraziando per i regali ricevuti.

Il mio augurio e la mia speranza è che le persone di tutto il mondo abbiano sempre questa sensibilità verso il prossimo, un’ottima salute, e di una Pace duratura, soprattutto i tanti bambini a rischio sotto i bombardamenti.

