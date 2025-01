La Befana in visita al Giardino dei Demar a Tor Tre Teste

Quest’anno, cari bambini, avete fatto il bravo o il monello?

Venite a scoprirlo il 6 gennaio 2025 dalle 15,30 nel parco giochi de Il Giardino dei Demar” in via Davide Campari 263.

Come da tradizione verrà in visita la Befana, per il 37° anno, e consegnerà a ogni bambino una CALZA!

Dentro caramelle, cioccolata e forse un po’ di carbone.

Bambine e bambini sono attesi e potranno incontrare anche Babbo Natale!

Le CALZE verranno consegnate fino a esaurimento scorte.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.