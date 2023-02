A febbraio Visioni in Collina l’approfondimento culturale sul linguaggio cinematografico, curato dallo Storico del cinema Antonello Morsillo, è un omaggio ad una grande attrice recentemente scomparsa: Gina Lollobrigida.

Attrice, fotografa, pittrice, scultrice un’artista completa ecco chi era Gina Lollobrigida. La bellezza dell’Arte è l’epiteto che più si addice ad una personalità così articolata come lei. Nel 1944 si trasferì a Roma e si iscrisse all’accademia di belle arti. Per pagarsi gli studi disegnava e vendeva caricature su carboncino e contemporaneamente posava per i fotoromanzi. La partecipazione a Miss Italia, nel 1947, le aprì le porte del cinema. Dopo ruoli di comparsa il primo successo Fanfan la Tulipe, nel 1952, diretto da Christian-Jacque che la consacrò star in Francia. L’anno successivo il grande successo in Italia con il film Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini che le valse il Nastro d’argento per l’iconica interpretazione della bersagliera. In due decenni la Lollobrigida lavorò con molti grandi registi italiani e internazionali (Rene Clair, Mario Monicelli, John Huston, King Vidor, Mario Camerini, Luigi Comencini, Jerzy Skolimowski, Melvin Frank, Luigi Zampa). La sua recitazione, è frutto di un grande senso di responsabilità e disciplina. Strepitosa in ruoli brillanti (La bellezza di Ippolita, Strani compagni di letto, Buonasera Signora, Campbell, Torna a settembre) e appassionata in quelli drammatici (La provinciale, La romana, Mare matto). Unica attrice italiana insieme ad Anna Magnani e Sophia Loren ad avere la stella sulla Walk of Fame.

I due film scelti riguardano due aspetti differenti delle capacità recitative della Lollobrigida. Una grande performance drammatica in La romana di Luigi Zampa del 1954. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia. La sceneggiatura si avvale di grandi nomi: Giorgio Bassani, Ennio Flaiano e Alberto Moravia. Un film coraggioso per l’epoca con il ritratto amorevole di una donna dissoluta e perduta. Va ricordata anche l’ottima recitazione di Pina Piovani nel ruolo della madre. L’altro film Buonasera, signora Campbell , diretto da Melvin Frank nel 1968, consente all’attrice di ricevere uno dei sette David di Donatello come miglior attrice protagonista. Una grande interpretazione in una commedia vivace e sentimentale per un film che ha ispirato nella trama il film Mamma mia di Phyllida Lloyd

16 febbraio ore 16.30

LA ROMANA (1954)

di Luigi Zampa

23 febbraio ore 16.30

BUONASERA, SIGNORA CAMPBELL (1968)

di Melvin Frank