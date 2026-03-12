La Boreale conquista il Campidoglio: Roma premia i campioni della Coppa Italia Dilettanti

Applausi, strette di mano e una coppa che racconta una stagione da ricordare.

Questa mattina, nella cornice del Campidoglio, Roma ha reso omaggio alla Boreale Asd, protagonista di un’annata sportiva straordinaria culminata con la vittoria della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale Lazio.

La squadra capitolina ha conquistato il trofeo al termine di una finale combattuta contro il Ferentino, decisa soltanto ai calci di rigore.

Un successo che ha acceso l’entusiasmo di tifosi e dirigenti e che oggi la città ha voluto celebrare con una cerimonia ufficiale.

Il cammino continua nella fase nazionale

Il riconoscimento arriva mentre la Boreale è ancora pienamente in corsa nella fase nazionale della competizione.

Proprio mercoledì la formazione romana ha superato il Venafro nei quarti di finale: dopo la vittoria per 1-0 all’andata, è arrivato un pareggio per 1-1 al ritorno che ha spalancato le porte della semifinale della Coppa Italia Dilettanti.

Un percorso che continua a portare il nome della Capitale sui campi di tutta Italia.

La cerimonia in Campidoglio

L’iniziativa è stata promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha voluto celebrare la società per il traguardo raggiunto e per il valore sportivo dimostrato durante la stagione.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; il consigliere capitolino Ubaldo Righetti; il vicepresidente del CONI Lazio Paolo Anedda e il presidente della LND Lazio Roberto Avantaggiato.

Presenti inoltre il presidente della Boreale Leandro Leonardi, dirigenti e staff tecnico, insieme alla squadra. Tra gli ospiti anche Giovanni Bove, padre del calciatore Edoardo.

“Un orgoglio per la città”

«La vittoria della Coppa Italia regionale è un risultato che rende orgogliosa tutta la città», ha dichiarato Svetlana Celli durante la cerimonia. «La Boreale rappresenta un esempio positivo di sport, passione e lavoro di squadra, capace di valorizzare i giovani e di promuovere i valori più autentici dello sport».

