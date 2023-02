La Casa del Cinema passa alla Fondazione Cinema per Roma. La Giunta Capitolina ha infatti approvato una delibera degli assessorati alla Cultura e al Patrimonio con la quale si decide il cambio di gestione dell’immobile di Villa Borghese dedicato alla Settima Arte.

Il provvedimento, che ha ricevuto anche il via libera delle Commissioni Consiliari Capitoline Patrimonio e Cultura, prevede che l’assegnazione sia a titolo gratuito e abbia una durata di sei anni rinnovabili.

L’amministrazione ha ritenuto opportuno, nel quadro di un approccio strategico nuovo, integrare le due realtà in un’ottica di unità d’azione in quanto l’attività della Casa del Cinema, che si articola nello svolgimento di festival e rassegne, mostre, incontri, eventi e presentazioni librarie, è senz’altro coerente con quella della Fondazione Cinema per Roma.

Questa nuova architettura gestionale permetterà di valorizzare ulteriormente la Casa del Cinema, grazie alla messa a sistema dei saperi e delle esperienze acquisiti nella promozione e diffusione della cultura cinematografica da parte della Fondazione Cinema per Roma, mentre quest’ultima potrà dotarsi di uno spazio prestigioso che accrescerà la qualità della sua offerta culturale per il pubblico.

La Casa del Cinema inaugura la nuova stagione di concessioni permessa dal nuovo Regolamento sulla gestione del patrimonio di Roma Capitale approvato a dicembre. Si tratta, in questo caso, di un immobile pregiato, che darà impulso alla vita culturale della città nell’ottica di un’apertura del patrimonio pubblico e di un accrescimento di opportunità e servizi per le romane e i romani.