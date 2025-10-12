La Cena dei Popoli al Mercato Tiburtino di Campagna Amica

Un’altra tappa importante del progetto A.N.I.E.N.E. nel IV Municipio si è svolta nella splendida cornice del Mercato Tiburtino di Campagna Amica.

Un’occasione di incontro, unione e fusione culturale, che ha visto la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni del territorio e dei rappresentanti della World Farmers Markets Coalition, una rete che riunisce centinaia di associazioni provenienti da 80 Paesi del mondo.

L’evento è stato anche un prezioso momento di dialogo su ambiente, cibo e sostenibilità, temi centrali per costruire un futuro più consapevole e rispettoso delle nostre comunità.

Un momento di condivisione e confronto, reso possibile anche grazie alla Fondazione Campagna Amica, una delle più grandi organizzazioni di mercati contadini sotto lo stesso marchio, che conta oltre 1200 mercati in tutta Italia.

Un evento che celebra la diversità, la collaborazione e la ricchezza dei popoli attraverso il linguaggio universale del cibo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.