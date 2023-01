La Corsa di Miguel è vicina al sold out. Già chiuse le iscrizioni alla prova competitiva, gli organizzatori hanno deciso di fissare alle 21 di giovedì la possibilità di aderire sul sito www.lacorsadimiguel.it alla versione non competitiva della 10 km (partenza alle 9.30 da Lungotevere Diaz) e alla Strantirazzismo di 3 (il via alle 10.45).

Non sarà possibile quindi iscriversi direttamente allo stadio Olimpico, dov’è fissato venerdì e sabato dalle 10 alle 19 il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara presso l’Area Gold della Tribuna Monte Mario con accesso dall’entrata dell’Olimpico Tour in via dei Gladiatori. E proprio in occasione della Corsa di Miguel sarà possibile visitare lo stadio con l’Olimpico Tour con una tariffa speciale dedicata a tutti i podisti iscritti.

La Corsa di Miguel, che prevede una partenza a onde, riproporrà lungo il percorso i totem dedicati ai grandi campioni dello sport europeo, non solo vincitori ma personaggi che si sono distinti anche fuori dai palcoscenici agonistici, dalla prima maratoneta Stamata Reviti all'”inventore” delle Paralimpiadi Ludwig Guttman, dalle coraggiose pedalate di Gino Bartali per salvare cittadini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale alla grande avanguardia dello sport femminile Alice Milliat.

Un’iniziativa dell’associazione EuropaNow! A ogni campione sarà dedicato un chilometro della Corsa di Miguel. È il percorso sarà anche diviso per le 35 associazioni che hanno “adottato” un piccolo tratto del percorso. Insomma, una Corsa di Miguel e tante, tantissime storie.