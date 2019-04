La cultura nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma

Roma è viva e attiva, ogni giorno c’è un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti.

Eccone alcuni per la settimana dal 15 al 21 aprile nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.

Municipio I

Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via Zabaglia 27b, mercoledì 17 alle 16.30 proiezione di Evilenko (2004) di David Grieco.

Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in Piazza dell’Orologio 3, martedì 16 alle 16.30, presentazione del romanzo di San Jordi di Màrius Serra. Mercoledì 17 alle 17.15 presentazione libro poesie Viola di Massimo Pedroni (Fuorilinea editore, Collana Rosso Sospeso, 2017), con interventi di Cesare Davide Cavoni, Vittorio Castelnuovo, Franco Irawan Esposito-Soekardi.

Municipio II

Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, lunedì 15 alle 18.30 l’attrice Anna Gigante legge al pubblico della biblioteca lanovella di Pirandello ambientata a Roma Mondo di carta (1909) dalle Novelle per un anno.

Mercoledì 17 alle 19.30 workshop musicale di Luca Fiore, giovane chitarrista e cantautore italiano residente a Londra.

Venerdì 19 alle 17.30 presentazione del libro del prof. Cazzato sull’opera di Platone, partecipano all’incontro Luciano Allamprese, Giuseppe Cappello e Fabrizio Ciccarelli.

Alla Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, martedì 16 alle 17.30 Batteri nello spazio: dagli esperimenti sull’Apollo alla Stazione Spaziale Internazionale, conferenza in collaborazione con Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, e Daniela Billi. Lunedì 15 alle 11 The Most Unkown (92’,Gran Bretagna 2018), docufilm con presentazione e interventi di Davide D’Angelo, Jennifer Macalady, in collaborazione con Istituto Nazionale di fisica Nucleare. Per le scuole.

Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), mercoledì 17 alle 17.30 letture Io, genio, Leonardo da Vinci. In occasione dei 500 anni dalla morte, l’artista-scienziato si racconta. Letture e laboratorio a cura di Cristina Scimonello, Associazione Nuova Acropoli. L’iniziativa si inserisce nel programma di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica nell’ambito del National Geographic Festival delle Scienze 2019 dal titolo “Roma città dell’intelligenza”.

Municipio III

Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, martedì16 alle 17 incontro con Francesca Melandri candidata al Premio Strega 2018 con il romanzo Sangue giusto, introduce Luciana Burlin coordinatrice del Circolo di Lettura Flaiano alla presenza dell’autrice.Fino al 16 aprile è, inoltre, visitabile Vuelvo al Sur – Appunti disordinati per un viaggio in Argentina, mostra fotografica di Claudio Testa.

Municipio V

Al Nuovo Cinema Aquila sono previsti tre giorni di programmazione dal 15 al 17 per il fantastico d’autore di Luna Gualano Go Home – a casa loro e per il documentario di Valeria Parisi Il museo del Prado – La corte delle meraviglie.

Martedì 16 in proiezione unica la commedia L’amore ai tempi di SH.REK di Alessandro Derviso e da giovedì 18 arriveranno in sala il film drammatico Il campione di Leonardo D’agostini con Stefano Accorsi e la commedia Ma cosa ci dice il cervello? di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Vinicio Marchioni, ed ancora il film per famiglie Un viaggio a quattro zampe di Charles Martin Smith.

Venerdì 19 è prevista la programmazione della commediaRapiscimi di Giovanni Luca Gargano con Mimmo Calopresti, direttore artistico del NCA.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, martedì 16 alle 18 il Circolo di lettura Mameli invita i lettori interessati a partecipare all’incontro dedicato al libro Addio fantasmi di Nadia Terranova (Einaudi – 2018).

Alla Biblioteca Penazzato, via Penazzato 112, lunedì 15 alle10 Leonardo da Vinci. Guide per piccoli alle vite dei grandi, laboratorio riservato alle scuole primarie a partire dal libro di Isabel Thomas e Katja Sptizer (Gallucci Editore, 2018) dedicato ai ragazzi delle scuola primaria. Mercoledì 17 alle 17 le volontarie NpL Pamela e Rossella leggeranno per i più piccoli utenti storie tratte dai libri di Susy Lee.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, giovedì18 alle 10.30 presentazione del libro-fotoromanzo Amore e Potere alla Corte di Re Arturo, risultato di un percorso teatrale che hanno seguito i ragazzi del Centro Diurno, e a cura del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2 U.O.C. CSM D5, Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo “Lo Stormo”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus “Gruppo Iskra”.

Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, lunedì 15 alle16.30 proiezione film Una donna nella luna, regia di Fritz Lang, 1929, con introduzione a cura del giornalista Giacomo Ravesi, rassegna curata in collaborazione con Casa del Cinema. Giovedì18 alle 17 proiezione del film Zootropolis, regia di Byron Howard(2016).

Alla Casa della Cultura, via Casilina 665, prosegue fino al 18 aprile la mostra di sculture in ceramica di Sergio Scognamiglio, scultore e ceramista napoletano. Iniziativa ad ingresso gratuito.

Lunedì 15 dalle 18 alle 19.30 corso gratuito di Yoga a cura dell’Associazione Inner Peace.

Municipio VI

Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, mercoledì 17 alle 10 Il sogno di Keplero, laboratorio per bambini dai 9 ai 12 anni a cura dell’associazione FormaScienza, per un numero max di 25 partecipanti. Il laboratorio si ispira al racconto di fantascienza “Il sogno” scritto nel 1600 da Giovanni Keplero, padre della rivoluzione scientifica, che “sogna” un viaggio sulla luna.

Alla Biblioteca Rugantino,via Rugantino 113, martedì 16 alle 10.30 laboratorio con l’astronomo Gabriele Catanzaro Un viaggio sulla luna con il Dottor Stellarium,in collaborazione con il Planetario di Roma.

Municipio VII

Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, lunedì 15 alle 18 inaugurazione mostra fotografica Magica India – fotografie di Marianna Miranda, Patrizia Murgia, Teresa Fusco, insieme alle autrici delle foto interviene Smiti Tanya Gupta, lettrice di lingua hindi (Istituto di Studi Orientali – Sapienza Università di Roma). La mostra si può visitare fino al 3 maggio, in collaborazione con il Servizio Intercultura. Mercoledì 17 alle 14.30 incontri di lettura dedicati alla letteratura per bambini e ragazzi, tema dell’incontro Chi sono… gli altri. Gli incontri sono coordinati da Claudia Mencaroni. Venerdì 18 alle 17 proiezione di Zanna Bianca, regia di Alexandre Espigares (2018).

Municipio VIII

Alla Biblioteca Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, mercoledì 17 alle 18 presentazione libro Fata Morgana Web 2018. Un anno di visioni, a cura di Alessandro Canadè e Roberto De Gaetano. Alessio Cremonini dialogherà con Roberto De Gaetano

Municipio IX

Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, venerdì19 alle 16.30 proiezione diTroppa grazia di Gianni Zanasi (2018) con introduzione e commento a cura di Mauro Castagno.

Municipio X

Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, martedì 16 alle 17 Il coniglietto viola lettura e laboratorio di collage a cura di Gloria Pizzichemi, illustratrice favolistica e scrittrice, per bambini di 3/4 anni, iscritti alle biblioteche di Roma. Prenotazione obbligatoria al numero 0645460646.

Ed ancora martedì 16 alle 16.30 all’Antiquarium del Parco Archeologico di Ostia Antica per la serie di incontri #VediamociaOstiantica avrà luogo il convegno di archeologia a cura di Paolo Liverani Vicus Augustanus, il territorio laurentino. Giovedì 18 alle 16.30 al Museo Fijlkaminaugurazione della mostra Un libro e inizia la magia a cura di Livio Toschi, al Pala Pellicone, via dei Sandolini Ostia Lido.

Al Teatro del Lido prosegue la mostra dedicata ai 30 anni dall’abbattimento del muro di Berlino 1989. Dieci storie per attraversare i muri.

Municipio XI

Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via Cardano 135, martedì 16 alle 16.30 laboratorio per ragazzi, a partire dalla fiaba Due gocce di rugiada di Giancarlo Chirico, associazione Fiaba-So-fando, (ed. Il Puntino), letta con la tecnica del teatro Kamishibai, per bambini dai 5 ai 10 anni. Necessaria la prenotazione tel. 06/45460301.

Municipio XII

Alla Biblioteca Villino Corsini, in Largo 3 giugno 1849, snc, fino al 19 aprile Early spring – opere di Clare Hooper, artista di origine britannica che vive tra l’Inghilterra e l’Italia: la sua residenza è sulla costa mediterranea a San Felice Circeo.

Municipio XIII

Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, giovedì 18 aprile alle 17 proiezione del film Una questione privata, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2017). Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, lunedì 15 alle 17 incontro-dibattito La Voce delle esclusenell’ambito del progetto Il Volto dell’altro curato da Bruno Seravalli e incentrato su tematiche di Intercultura, organizzato in collaborazione con l’Associazione Socio Culturale Villa Carpegna.

Alla Biblioteca valle Aurelia giovedì 18 alle 17.30 presentazione del libro Il Fattaccio di via della Missione di Gabriella Falconi, giornalista ed esperta di formazione politica e di storia delle donne. Dialoga con l’autrice Franco Ottaviano. Ingresso libero e gratuito per gli iscritti alle Biblioteche di Roma, fino a esaurimento posti disponibili. Ed ancora in Biblioteca, fino al 30 aprile, Il nuovo di Roma: interpretazioni fotografiche dell’architettura urbana, mostra collettiva per rappresentare una ricerca fotografica d’archivio sulle nuove architetture della capitale, eccellenze architettoniche urbane, molto spesso collocate nelle zone periferiche e perlopiù sconosciute ai tanti cittadini romani. Le foto sono state realizzate dagli allievi di fotografia della Libera Accademia di Roma e da i fotografi iscritti al circolo Photosophia, il curatore della mostra è il docente Silvio Mencarelli direttore della Rivista Photosophia, web magazine di Cultura e Formazione Fotografica, e presidente del omonimo circolo. Curatore Silvio Mencarelli.

Municipio XIV

Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, nell’ambito del Mese della Fotografia di Roma #MFR19 I Patrimoni dell’UNESCO di Roma e Provincia la mostra fotografica collettiva che espone 144 immagini raffiguranti i luoghi più prestigiosi della città di Roma e provincia, classificati dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. La mostra è stata realizzata in collaborazione con la scuola di fotografia della Libera Accademia di Roma (LAR-UPS) e il circolo fotografico Photosophia. Curatore della mostra è il docente Silvio Mencarelli direttore della Rivista Photosophia, web magazine di cultura e formazione fotografica. La mostra rimarrà aperta fino al 19 aprile nella sala espositiva.