La droga nel frigorifero e i blitz sui tetti: i carabinieri e le forze speciali stringono la morsa sul “Bronx” di Roma

Quando i giubbotti tattici del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” hanno cinto gli accessi dei lotti popolari tra Primavalle, Torrevecchia e il complesso di Bastogi, l’effetto sorpresa era già scattato da un pezzo.

Un pomeriggio di controlli a tappeto, condotto braccio a braccio con i militari della Compagnia Trastevere, che ha trasformato per ore uno dei quadranti più complessi della periferia ovest della Capitale in una maglia di sbarramenti, perquisizioni e verfiche da tetto a seminterrato.

L’operazione, nata sotto l’imprinting delle direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordata in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, puntava dritto al cuore del micro-spaccio e del degrado urbano che attanaglia quello che la cronaca cittadina definisce ormai da anni il “Bronx” romano.

Panetti di hashish tra i surgelati: l’incastro dei due diciannovenni

Il bilancio finale parla di 6 arresti, oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate tra hashish, marijuana e cocaina, e più di 170 persone identificate.

Ma a raccontare meglio di qualunque cifra la quotidianità del traffico di piazza nelle periferie capitoline sono i dettagli emersi dalle perquisizioni domiciliari.

In via Paolo Emilio Sfrondati, le pattuglie hanno fermato per strada un diciannovenne romano. L’atteggiamento nervoso del giovane ha spinto i militari a estendere l’ispezione alla sua abitazione.

Una volta all’interno dell’appartamento, la sorpresa: tra gli scaffali della cucina e gli scomparti del frigorifero di casa, accanto ai generi alimentari di tutti i giorni, il ragazzo custodiva un vero e proprio deposito di stoccaggio.

Il bilancio dei sequestri nelle abitazioni:

Il deposito nel frigo: Nell’appartamento del primo diciannovenne sono stati recuperati 2 chili di hashish in panetti, 350 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 180 euro in contanti.

Il secondo “grossista” giovanissimo: In via Arnaldo Canepa, un altro ragazzo di soli 19 anni è stato trovato in possesso di 2,7 chili di hashish, 3 grammi di cocaina e 650 euro ritenuti provento delle vendite sui marciapiedi del quartiere.

Il corriere di strada: Un 35enne romano è stato bloccato a piedi con 100 grammi di marijuana nascosti nei vestiti, pronto per la consegna.

Tetti blindati, auto setacciate e controlli a tappeto

L’intervento delle forze dell’ordine non si è fermato al livello dell’asfalto. Le squadre speciali dell’Arma hanno passato al setaccio i terrazzi condominiali, le cantine e le intercapedini delle palazzine di Bastogi, luoghi storicamente utilizzati dalle organizzazioni locali per occultare dosi o armi lontano dagli sguardi di chi vive nei palazzi.

Oltre ai sequestri di sostanze illecite, le pattuglie hanno scansionato 116 veicoli, staccando verbali al Codice della Strada per circa 3.650 euro e segnalando quattro giovani alla Prefettura come consumatori personali.

Una risposta muscolare in un territorio dove la morsa della legalità cerca quotidianamente di sottrarre spazio all’economia invisibile dello spaccio.

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