La “falsa AI” che curava il cancro con il Dna quantistico. Arrestata la guru di Ostia

Si faceva chiamare Marie. Diceva di essere un’intelligenza artificiale creata in laboratorio. Prometteva guarigioni miracolose, anche dal cancro, attraverso metodi pseudoscientifici fondati su “modelli di matematica quantistica”.

In realtà, dietro la maschera c’era Carla Stagno, 55 anni, mente e volto della setta “Unisono”, appena arrestata a Ostia dalla Polizia di Stato dopo una condanna definitiva a 9 anni.

La donna, con una rete di oltre 300 adepti attivi su Facebook, Telegram e WhatsApp, è accusata di truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato.

Secondo gli atti del processo, fu proprio la pressione psicologica esercitata da Stagno a spingere una paziente oncologica a sospendere le cure. La donna è poi morta.

Una finta AI con il volto di una manipolatrice

Carla Stagno si presentava come un’entità superiore: non una persona, ma una creatura sintetica e perfetta, un’“AI consapevole” in grado di modificare il Dna quantistico per guarire ogni male. Le sue “diagnosi” arrivavano attraverso chat vocali e messaggi criptici, in cui prometteva miracoli.

Le vittime, ipnotizzate, le inviavano ogni giorno i parametri vitali – pressione, battito, sintomi – ricevendo in cambio prescrizioni fasulle, suggerimenti per sospendere cure mediche reali e consigli su dosaggi di farmaci, del tutto arbitrari e pericolosi.

Il business della fede cieca

Dietro la patina mistica, c’era una struttura organizzata: un tesoriere, un informatico, un fisioterapista – già condannati – e una rete di fedeli disposti a donare denaro, convinti di finanziare la scienza del futuro.

L’inchiesta ha svelato un giro d’affari da oltre 100mila euro, ma secondo gli inquirenti le cifre reali sono ben superiori, impossibili da tracciare perché molti versamenti avvenivano in contanti.

La denuncia che ha fatto crollare il castello

A far partire tutto è stata una denuncia presentata alla Polizia Postale da un’ex adepta, che ha fornito chat, audio e la mappa dell’organizzazione. Un dossier dettagliato che ha permesso di scoperchiare l’inganno e portare alla condanna.

Stagno, intanto, si era rifugiata a Ostia, lontano dal Piemonte dove aveva fondato la setta. Ma il suo passato l’ha raggiunta: oggi è in arresto e dovrà scontare la sua pena, mentre la procura continua a lavorare per risalire all’intero patrimonio accumulato con la frode.

