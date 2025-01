La Festa di Sant’ Antonio nella Parrocchia di S. Barnaba

Grazie a Padre Carlo è stata rinnovata l’iniziativa intrapresa tanti anni fa (esattamente 40) dal compianto Padre Claudio Santoro in occasione della Festa di Sant’ Antonio Abate, quella della “Benedizione degli animali domestici”.

Anche l’edizione 2025 si è svolta presso il Campetto Oratorio Padre Claudio Santoro nell’interno della Parrocchia di Santa Barnaba (Associazione Casa Famiglia Ludovico Pavoni) via Leonardo Bufalini 46) domenica 19 gennaio 2025.

L’evento, nonostante la pioggia scrosciante del pomeriggio, si è svolto regolarmente al riparo della tettoia della Parrocchia, accogliendo dell’esterno tantissime persone con i loro amatissimi animali, cani, gatti, ecc.

Presso l’Oratorio Ludovico Pavoni, si è rinnovata una festa tradizionale tipica dei paesi contadini cercando di tenerne vivo il ricordo, anche nella Capitale, nel quartiere di Torpignattara.

Efficace la presenza e la sapienza della collaboratrice Clara Santini, la quale unitamente ad altre volontarie ha offerto ai presenti panettone tè e cioccolato caldo al termine della simpatica cerimonia.

Ci piace ricordare il brano di un discorso di Padre Claudio Santoro di tantissimi anni fa (circa 40) in occasione della festa degli animali:

«Cari amici/e mi fa piacere riferirvi un mio pensiero, è cioè che non siete voi a portare a spasso i vostri carissimi animali, bensì sono loro che vi offrono l’opportunità di alzarvi presto, uscire di casa, fare una bella passeggiata che, come suggeriscono i medici che fa bene alla salute, e l’opportunità di fare nuove conoscenze.»

