La Festa in Campagna alla Cascina di Sotto

Un luogo della Natura, la campagna a due passi da Roma, una nuova location immersa nel verde che ospiterà un evento aperto a tutti, un weekend di intrattenimento e divertimento per grandi e bambini, famiglie e amici, da vivere tutti insieme all’aria aperta.

LA FESTA IN CAMPAGNA: IL 23 E 24 MAGGIO GIOCHI, SPORT, SPETTACOLO, ALLA CASCINA DI SOTTO

Uno spazio tutto nuovo, una location da scoprire ed un evento destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i romani e turisti.

La Cascina di Sotto, immersa nel verde (in via di Boccea 922) sarà teatro per due giorni, il 23 e 24 maggio prossimi, del La Festa in Campagna, un nuovo format, ideato e organizzato dall’Associazione Young and Old, tra giochi, natura, sport, spettacolo, cucina del Contadino e tanto altro.

Un programma ricco di iniziative che prenderà il via sabato 23 dalle 16.00 con I Giochi di una volta, che riporterà grandi e piccini ai tempi in cui si giocava in strada. Gare tra amici e famiglie con la Corsa della Carriola, Salta la corda, Tiro alla Fune.

Dalle 17.30 aprirà i battenti la Discoteca a colori, dove la DJ e performer Paola Botticelli scatenerà i ritmi forsennati per ballare, tutti insieme, sui prati. Rigorosamente indicati abiti colorati.

A fine serata verranno premiati i vestiti più belli dei singoli, della famiglia o dei gruppi di amici.

E la festa in musica proseguirà dalle 20.30 in poi con La Balera, dove scatenarsi con il sound anni ‘60’, 70’, 80’ che unirà persone di tutte le età fino a notte fonda.

Domenica 23 si ripartirà alle 10.00 di mattina con il bis dei Giochi di una volta a cui farà seguito la Scampagnata nella natura: salta l’ostacolo. Si corre, si gioca, si superano gli “ostacoli” e all’arrivo saranno premiati il primo arrivato, la famiglia o gruppo di amici.

E Veronica Bencivenga la domenica mattina darà Lezioni di Yoga prima ai bambini (8-12 anni) e poi agli adulti.

Per chi ama storia e archeologia si andrà tutti insieme a visitare la Cornelia Antica con l’esperta Guida dell’Associazione Cornelia Antiqua

All’ora di pranzo vi aspetta il Ristorante del Contadino, con l’intrattenimento e i giochi per i bambini, così i genitori possono pranzare in pace. Ma il Ristorante è aperto tutto il giorno, per soddisfare ogni necessità di cibo e bevande.

E il pomeriggio i Giochi, lo Sport, lo Spettacolo che coinvolgano Bambini e Adulti continua fino al tramonto inoltrato.

UNA GRANDE FESTA PER TUTTI!

ANTEPRIMA IL 16 E 17 MAGGIO ALLA CASINA DI SOTTO CON LA SECONDA EDIZIONE DI CELIAKÈ?

Due giorni per mangiare senza pensieri, condividere esperienze e vivere il senza glutine come dovrebbe essere: normale, accessibile, conviviale.

Dopo il debutto dello scorso anno, Celiakè?! torna a Roma il 16 e 17 maggio 2026 con una nuova sede e un impianto ancora più articolato, confermando il proprio importante ruolo nel panorama degli eventi dedicati al gluten free.

Con oltre 5.000 visitatori registrati nella prima edizione, il festival cresce e si trasferisce alla Cascina di Sotto, in Via di Boccea 922, uno spazio che custodisce un tratto dell’antica via Cornelia e che per l’occasione diventa il cuore del villaggio gluten free.

Un contesto che amplia le possibilità del progetto, offrendo nuovi spazi e una programmazione più ricca, senza snaturarne l’identità.

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