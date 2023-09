Al Gremio Sabato 30 settembre 2023, in sala Roma e Terrazza alle ore 17,30 in Via Ulisse Aldrovandi 16, Roma presentazione del libro La Guida gastronomica della Sardegna di Ornella D’Alessio

Oltre all’autrice parteciperanno, il giornalista scrittore Giuliano Guida Bardi e il musicista Salvatore Corazza.

La serata in terrazza sarà allietata da Carlo Capria con il suo repertorio di canzoni.

Introduce e coordina Antonio Maria Masia.

A conclusione il brindisi del Gremio e i dolci sardi offerti dalla Pasticceria artigianale di Alghero

Ingresso libero e gratuito.

Occorre prenotare, telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca

www.ilgremiodeisardi.org