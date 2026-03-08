La laziale Sara Proietti Cignitti vince il titolo italiano nella Sprint

Strepitoso successo di Sara Proietti Cignitti che ai Campionati Italiani Allievi – U16 in corso di svolgimento Bosco Chiesa Nuova si è aggiudicata la gara sprint in tecnica libera sulla distanza di 1,2 km.

La giovane sciatrice laziale, superati agevolmente quarti e semifinali è stata protagonista nella finale di una straordinaria rimonta sulla dura pista “Gaibana”. Transitata terza dopo la prima salita la fondista del Winter Sport Subiaco ha fatto la differenza in discesa lasciandosi alle spalle nello sprint finale l’emiliana Nicole Falanelli e l’alto atesina Jana Gufler.

“Sono contentissima, quasi non ci credo. La sprint non è la mia specialità. Non pensavo di andare così forte. È davvero un sogno” ha detto in lacrime Sara al termine della gara. In lacrime la sua allenatrice Marianna Micozzi che fino all’ultimo metro l’ha incitata a bordo pista, quasi sospinta verso un successo alla vigilia impensabile: “Non ho parole. Sara ci sorprende ogni giorno di più. E’ stata fantastica su un tracciato molto tecnico dove più che le braccia sono state le gambe a fare la differenza”.

Anche il Presidente del team sublacense Nicola Micozzi, prima di lasciarsi andare ai mwritati festeggiamenti, non nasconde la sua immensa felicità per un risultato davvero storico: “Che dire due titoli italiani nell’arco temporale di un anno è veramente incredibile. Sono risultati come questi che ci ripagano di tanti sacrifici e duro lavoro”.

Il titolo nella sprint per la Proietti Cignitti arriva ad un anno esatto dal titolo vinto nel 2025 nella 4 km a tecnica libera U. 14 che la consacra così tra le giovani atlete più interessanti del fondo giovanile azzurro soprattutto se si considera che è al suo primo anno tra le Allieve.

Sara Proietti Cignitti ha completato la sua straordinaria partecipazione ai Campionati italiani con il quinto posto nella 5 km (2×2,5Km) a soli 3 secondi dal podio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.