La Lazio celebra il 125° anniversario: eventi,premi e mostre per un giorno storico

Il 9 gennaio 2025 è una data destinata a rimanere nel cuore dei tifosi biancocelesti.

La Società Sportiva Lazio, uno dei club più iconici e storici d’Italia, celebra il suo 125° anniversario con una serie di eventi esclusivi che promettono di rendere questa giornata un appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno a cuore la storia di questo grande club.

A partire dalle 17:00, la splendida Sala della Promoteca in Campidoglio ospiterà un evento che lascerà senza parole ogni tifoso: la proiezione di un video celebrativo di 13 minuti, un vero e proprio viaggio nel tempo che ripercorre i momenti più emozionanti e le imprese legendarie che hanno reso la Lazio una delle squadre più rispettate e ammirate.

Un tuffo nei ricordi che farà battere forte il cuore a chi ha vissuto queste imprese e a chi ne ha solo sentito parlare.

Subito dopo, sarà il turno del Premio Luigi Bigiarelli 2025, un riconoscimento che ogni anno la Lazio assegna a chi ha dato lustro al club e allo sport in generale.

I nomi dei premiati, che verranno svelati nei prossimi giorni, aumentano l’attesa per una cerimonia che si preannuncia ricca di emozioni e momenti indimenticabili.

Le celebrazioni proseguiranno con la presentazione dell’inno ufficiale della Polisportiva Lazio, “Mille cuori e un’aquila”, creato dal talentuoso Toni Malco.

Un inno che diventa simbolo di un club che non è solo calcio, ma una realtà poliedrica che abbraccia anche l’atletica, il rugby, l’escursionismo e tanto altro.

Un vero e proprio inno di orgoglio e passione, che accompagnerà tutte le discipline biancocelesti nelle loro sfide future.

Ma le sorprese non finiscono qui. La Lazio lancia anche la mostra itinerante “E pento a te…”, che, a partire da marzo 2025, attraverserà luoghi simbolici del Lazio come Poggio Bustone, Sermoneta, Caprarola, Roma, Tivoli e Vico nel Lazio.

L’esposizione presenterà cimeli, fotografie e memorabilia che raccontano 125 anni di storia, dalle origini alla grandezza odierna.

Un viaggio nei ricordi che ogni tifoso biancoceleste vorrà vivere, per scoprire, forse per la prima volta, angoli nascosti e momenti esclusivi della storia di un club che ha scritto pagine indimenticabili.

E per chi ama la moda, c’è una sorpresa esclusiva: la nuova maglia per il 125° anniversario. Elegante e unica nel suo genere, questa divisa sarà bianca con sfumature biancocelesti, perfetta per celebrare questa data storica.

I giocatori della Lazio la indosseranno per la prima volta il 10 gennaio 2024 durante la partita casalinga contro il Como, regalando ai tifosi un ricordo imperdibile da portare sempre con sé.

Ma la festa non finisce qui: nel 2025, la Regione Lazio renderà omaggio alle eccellenze atletiche biancocelesti, premiando gli atleti che si sono distinti nel 2024 con una cerimonia speciale.

E la Lazio sogna di portare questo 125° anniversario a palcoscenici prestigiosi come il Vaticano e il Quirinale, per onorare un club che ha segnato la storia dello sport e che continua a scrivere il suo futuro con la stessa passione di sempre.

Il 9 gennaio 2025 non è solo una giornata di celebrazioni, ma l’inizio di un anno memorabile che vedrà la Lazio protagonista di eventi, emozioni e successi. La sua storia è fatta di trionfi, sacrifici e vittorie che hanno unito generazioni di tifosi sotto un’unica bandiera: quella biancoceleste.

Non c’è modo migliore per festeggiare questi 125 anni di gloria, un anniversario che sarà ricordato da tutti i tifosi, i giocatori e gli appassionati del club come un vero e proprio capitolo indimenticabile della storia del calcio e dello sport.

