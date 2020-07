La mia Jungla è su Raiplay

Dal 9 luglio 2020 Giovanni Scifoni torna on line in esclusiva su RaiPlay con Buoni e cattivi, il sesto episodio di La mia jungla.

Giovanni Scifoni è confuso: perché oggi siamo bersagliati da domande che ci chiedono sempre da che parte stare? Perché è tutto così radicale: o bianco o nero? Durante il lockdown sembravamo tutti d’accordo, ma ora siamo di nuovo costretti a continue scelte di campo. Forse con un pizzico di fantasia potremo trovare una risposta o, almeno, un po’ di sollievo.

La mia jungla è un surreale Hellzapoppin’ sulla nostra vita quotidiana, che racconta nevrosi e follie viste attraverso il punto di vista di Giovanni Scifoni.

Dieci episodi da 4’ circa che partono nel periodo di quarantena e raccontano la convivenza forzata in famiglia con uno sfogo via webcam dal tinello. Come cambiano le abitudini e le idiosincrasie famigliari costretti dentro le mura casa? E cosa cambierà quando tutto ciò sarà finito? Cosa ci porteremo dietro e cosa ci lasceremo alle spalle?

Ogni episodio si concentra su tematiche importanti e attuali, legate a una particolare ricorrenza o a un’urgenza della nostra contemporaneità, calate nella routine quotidiana della famiglia Scifoni, che sembra sempre più assomigliare ad una jungla!

La mia jungla, on line in esclusiva su RaiPlay, è una produzione Ruvido Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, scritta, diretta e interpretata da Giovanni Scifoni, con le incursioni di tutti i componenti della sua famiglia.

La canzone della sigla di testa Perfetto Uniformato è gentilmente concessa dagli Eugenio in Via di Gioia.