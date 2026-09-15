La narco-pasticceria nel parcheggio dell’Outlet: cocaina nella confezione dei dolci e contanti nelle patatine

Un’elegante confezione da pasticceria da passeggio usata come copertura per una spedizione ad alto tasso di sostanza stupefacente.

Anziché paste e mignon, al suo interno erano stati stivati oltre cinquecento grammi di cocaina ad altissima purezza, confezionata ermeticamente sottovuoto per depistare i controlli ed abbattere le esalazioni dell’involucro.

La consegna “dolce” è stata intercettata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Colleferro nel parcheggio dell’area commerciale di Valmontone, culminando nell’arresto in concorso di tre persone: un trentenne, un cinquantatreenne ed una ventottenne, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio.

L’inseguimento sdoppiato e la scoperta della “sweet box”

L’operazione è scattata a seguito del monitoraggio di una vettura con targa estera che si aggirava a passo d’uomo tra i viali dell’area commerciale:

La consegna volante: Gli agenti in borghese hanno osservato il trentenne scendere dal veicolo straniero con in mano una tipica scatola per dolci ed un secondo pacco avvolto nella plastica.

Avvicinatosi a un’auto in attesa a motore acceso, ha passato il materiale direttamente dal finestrino del passeggero al conducente, che è ripartito a tutta velocità.

Il blitz in parallelo: I poliziotti hanno diviso le squadre. Una volante ha pedinato ed affiancato la vettura in fuga, trovando sotto il sedile anteriore la medesima sweet box farcita con 500 grammi di cocaina e il secondo pacco, al cui interno vi erano stipati 6.000 euro in contanti.

Le “cash box” di patatine e il registro dei clienti a casa

In contemporanea, la seconda squadra ha chiuso la morsa attorno alla coppia rimasta a bordo della vettura d’origine, facendo emergere un vero e proprio campionario di strategie d’occultamento:

Il tubo di snack imbottito di banconote: Durante la perquisizione dell’abitacolo, all’interno di un pacchetto di patatine apparentemente sigillato è stata trovata una cassa continua improvvisata contenente quasi 4.000 euro in contanti, assieme ad ulteriori dosi di cocaina pronte per la cessione.

Il “libro mastro” della rete: La successiva perquisizione condotta presso il domicilio del cinquantatreenne ha portato al sequestro di due bilancini di precisione, stecche di hashish, materiale da imballaggio e un quaderno manoscritto in cui erano dettagliatamente annotati nomi di battesimo, pesi e cifre relative alle partite di droga distribuite sul territorio.

L’autorità giudiziaria ha convalidato i tre arresti operati dalla Polizia di Stato.

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