La “Notte Bianca del Tiburtino” sabato e domenica 21-22 settembre 2024

Da sabato, 21 settembre 2024, dalle ore 9.00 a domenica alle ore 2.00, in via Tiburtina, Roma (quartiere Pietralata/Portonaccio), sui marciapiedi dei numeri civici dispari, dall’altezza via delle Cave di Pietralata fino a via V. Morello, ci sarà la prima “Notte Bianca del Tiburtino”.

L’evento, organizzato, ancora una volta, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Presidente l’intraprendente ed affabile Fabiana), vedrà 6 postazioni “Food”, nonché 26 stand con prodotti di: Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici, Vintage ed altro ancora, (v. locandina allegata).

Come già ampiamente detto in altre occasioni, è anche un modo per uscire, anche di sera, passare una giornata e serata diversa, mangiare prodotti tipici, sia a pranzo che a cena, curiosare tra gli stand e le bancarelle e fare acquisti con assoluta calma.

