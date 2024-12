La Nutella festeggia i suoi sessant’anni al MAXXI

“Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni” è il nome della mostra che sarà ospitata, dal 20 dicembre 2024 al 20 aprile 2025, al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

Pietro Ferrero – il “padre” della Nutella – iniziò la sua avventura nel 1923 quando, all’età di venticinque anni, aprì il suo primo laboratorio di pasticceria a Dogliani, nella provincia di Cuneo. Durante la seconda guerra mondiale, l’imprenditore piemontese ebbe la geniale idea di sopperire alla carenza di cacao – difficilmente reperibile sul mercato in quel periodo – ricorrendo ad una pasta di nocciole e zucchero. Nacque così nel 1946 il cosiddetto “Giandujot”, una pasta di gianduia che veniva venduta in blocchi da taglio.

Nel corso dello stesso anno, venne istituita ad Alba – nelle Langhe – l’impresa dolciaria Ferrero che è attualmente guidata da Giovanni Ferrero, rappresentante della terza generazione della famiglia fondatrice. Negli anni Cinquanta, debuttò sul mercato la crema spalmabile “Cremalba” che venne in seguito denominata “SuperCrema”.

Dopo lunghe sperimentazioni, a partire da queste prime ricette originarie, nel 1964 Pietro Ferrero diede ufficialmente vita alla celebre Nutella in vasetto che tutti conosciamo.

La mostra – curata da Chiara Bertini – ripercorre le principali tappe dell’avventura imprenditoriale intrapresa dalla famiglia Ferrero, a partire dagli anni Venti, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il percorso espositivo è arricchito dalle illustrazioni dell’artista Francesca Gastone che per le sue opere utilizza prevalentemente la tecnica del collage, coniugando sapientemente tecniche analogiche e digitali.

Assolutamente da non perdere è la “Machine à tartiner”: un’installazione dell’artista Henri Gallot – Lavallée, in grado di spalmare con estrema precisione la nutella, con l’intento di “creare la più bella tartina che si possa sognare”.

Si tratta di uno spazio espositivo immersivo che prevede il coinvolgimento attivo dei visitatori, lungo il percorso.

In un’apposita sezione della mostra, ad esempio, sarà possibile sperimentare una vera e propria esperienza olfattiva in quanto l’inconfondibile aroma della nutella pervaderà l’aria, dando quasi l’impressione di trovarsi nella celebre fabbrica piemontese.

Inoltre, è presente una parete interattiva dove gli ospiti avranno l’opportunità di lasciare un proprio contributo, rievocando ricordi personali legati alla crema spalmabile più famosa al mondo.

QUANDO: dal 20 dicembre al 20 aprile 2025;

DOVE: MAXXI – via Guido Reni, 4/A – 00196 – Roma

ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00

aperture e chiusure straordinarie durante le Feste

martedì 24 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 16.00

lunedì 25 dicembre chiuso

martedì 31 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 16.00

mercoledì 1° gennaio dalle ore 11.00 alle ore 19.00

lunedì 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00

la biglietteria chiude un’ora prima;

CONTATTI: https://www.maxxi.art/

