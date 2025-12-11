La presentazione della Corsa di Miguel 2026

Torna la Corsa di Miguel e prova a “conquistare” il mondo dell’università. La grande novità della manifestazione che ricorda il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, è la nascita di una nuova gara-festa sui 5 chilometri che si affianca alla 10 competitiva e non competitiva e alla 3 della Strantirazzismo per scuole e famiglie.

Un tentativo rivolto a tutti ma in particolare a quella fascia di età più lontana dal mondo del podismo italiano (all’estero è invece in gran crescita il numero di giovani in questa attività sportiva).

“Generazione Miguel”, questo il titolo della nuova arrivata, che partirà da Ponte Milvio e arriverà anche lei allo stadio Olimpico il prossimo 18 gennaio.

La Corsa di Miguel sarà presentata martedì 16 dicembre, alle 11.30, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza della due volte olimpionica Antonella Bellutti e di Alessandro Onorato, assessore a Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Nel 2026 cade il cinquantenario del colpo di stato in Argentina, l’onda tragica che spezzò la vita di trentamila persone, quasi tutte ragazze e ragazzi, con il sistema feroce dei desaparecidos. Miguel Sanchez era tra questi.

Ma la sua storia non è solo un terribile guardarsi indietro verso il buio di quegli anni, fra il 1976 e il 1983, ma il tentativo di ricordarlo facendo le cose che a Miguel piacevano di più: conoscersi attraverso lo sport e farlo di corsa.

Così il 18 gennaio si ritroveranno come sempre campioni, amatori, scuole e tanti atleti del mondo paralimpico con una capofila assoluta: la joelette, la carrozzina speciale che darà la possibilità a tante persone senza autonomia motoria di vivere ugualmente in mezzo al gruppo spinto da amici e compagni di squadra.

Le iscrizioni alla Corsa di Miguel sono ancora aperte sul sito ww.lacorsadimiguel.it dove ci sono tutte le informazioni sull’evento.

